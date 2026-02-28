20 ans de l’«Alerte enlèvement» : 37 déclenchements, 38 enfants retrouvés vivants... Ces chiffres qui démontrent l’efficacité du dispositif

Il y a vingt ans jour pour jour, le dispositif «Alerte enlèvement» avait été mis en œuvre. Entre 2006 et 2026, le plan a été déclenché une trentaine de fois, permettant que 38 enfants soient retrouvés vivants.

Un bilan satisfaisant. S’inspirant du plan américain «Amber alert», le dispositif français «Alerte enlèvement» marque ce samedi ses 20 ans d’existence, sa convention ayant été signée le 28 février 2006. Depuis, le dispositif a été déclenché à 37 reprises, sans compter son premier déclenchement en 2005, alors qu’il était toujours en phase expérimentale, à la suite de l’enlèvement de la petite Aurélia.

Le premier déclenchement officiel de l’alerte enlèvement remonte au 9 juillet 2006 par le parquet d’Angers. A l’époque, Emeline et Mélissa, deux sœurs de 8 et 10 ans, avaient disparu dans le Maine-et-Loire. Il s’agissait en réalité d’une fausse alerte et les deux fillettes étaient rentrées chez elles une demi-journée après leur disparition.

Puis, le 11 janvier 2007, l’alerte enlèvement a été déclenchée pour la deuxième fois, cette fois par le tribunal judiciaire de Versailles, après la disparition la veille de Christophe, 11 ans, et Lucie, 8 ans. Il s’agissait du tout premier succès du dispositif depuis son lancement en 2006 puisqu’une automobiliste, alertée par les messages diffusés dans le cadre de cette procédure, avait prévenu par un appel téléphonique les forces de l’ordre. Ce qui avait permis de retrouver les deux mineurs sains et saufs.

Au total, le dispositif a été déclenché à 37 reprises en vingt ans, dont la dernière remonte au vendredi 20 février 2026 après l’enlèvement de Dalia en Seine-Saint-Denis. La petite fille de 6 semaines a finalement été retrouvée vivante à l’hôpital Saint-Vincent de Paul de Lille (Nord).

Les enlèvements commis dans un cadre familial en hausse

Plus encore, et grâce à l’alerte enlèvement, 38 enfants ont été retrouvés vivants. Des chiffres qui confirment l’efficacité du dispositif. «Dans la majorité des cas, l’alerte a permis la localisation du ravisseur ou sa voiture grâce à un passant sans qui, aucun autre moyen n’aurait permis la découverte de l’enfant, et la pression médiatique liée au dispositif a pu amener le ravisseur à remettre l’enfant», peut-on lire sur le site du ministère de l’Intérieur.

Une autre statistique éloquente indique que sur les 37 alertes émises, le ravisseur était dans 64% des cas un homme seul, et dans 22% des cas une femme seule. «Une tendance forte se dégage de l’analyse des profils des ravisseurs : l’alerte enlèvement est de plus en plus fréquemment déclenchée pour des enlèvements commis dans un cadre familial», explique le ministère de l’Intérieur.

Les chiffres officiels de Beauvau confirment cette évolution. Entre 2006 et 2012, sur 12 alertes enlèvement, 3 concernaient un cadre familial, soit 25% des cas. Cette proportion augmente ensuite nettement : elle atteint environ 70% entre 2013 et 2018 (7 cas sur 10 alertes enlèvements émises), puis environ 80% entre 2019 et 2025 (11 cas sur 14 alertes enlèvements émises).

De plus, sur les 37 déclenchements, l’auteur des faits était l’un des parents de l’enfant dans 19 cas, soit 56%. Dans 8 cas (23%), il s’agissait d’une personne inconnue du mineur. Enfin, dans 7 cas (21%), l’auteur était un proche de l’enfant.