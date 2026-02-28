20 ans du dispositif «Alerte enlèvement» : qu’est-ce que l’alerte «Amber» qui a inspiré le modèle français ?

Afin d’alerter rapidement la population en cas d’enlèvement d’un mineur, le ministère de la Justice avait créé, le 28 février 2006, le dispositif «Alerte enlèvement». Une idée qui s’inspire du modèle américain, connu sous le nom de l’alerte «Amber».

Un dispositif qui a confirmé son efficacité à plusieurs reprises. Il y a vingt ans, jour pour jour, le ministère de la Justice lançait le dispositif «Alerte enlèvement» avec un objectif clair et précis : avertir la population de l’enlèvement d’un mineur, avec diffusion dans les médias, les aéroports, les gares et sur les autoroutes, lorsque la vie de l’enfant est en danger.

Mis en œuvre le 28 février 2006, ce dispositif reprend les bases de la procédure «Amber Alert», créée au Texas en 1996. Ce système a été étendu, en moins de dix ans, à l’ensemble des Etats-Unis ainsi qu’à plusieurs provinces canadiennes telles que le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l’Ontario ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador. D'autres pays, comme les Pays-Bas, utilisent la même appellation (Amber alert) pour les disparitions inquiétantes des mineurs.

L'alerte «Amber» a vu le jour après l’enlèvement de la fillette Amber Hagerman, au Texas, le 13 janvier 1996. Malheureusement, la fillette de 9 ans avait été retrouvée morte quatre jours plus tard, soit le 17 janvier 1996 et son meurtre n’a toujours pas été élucidé à ce jour. Le nom de l'alerte «Amber» fait donc référence à cette affaire.

A la suite du décès d’Amber Hagerman, les Américains ont mis en place un plan complet dont le but est de diffuser à la radio, à la télévision, dans les gares, sur les autoroutes et sur de nombreuses autres plates-formes médiatiques un avis de recherche à la suite de la disparition d'un enfant, signalé à la police.

Le plan «Amber» devient «Alerte enlèvement»

«Amber» a néanmoins une autre signification. En effet, «Amber» est l’acronyme de «America's Missing : Broadcast Emergency Response», ce qui se traduit en français par «Disparition en Amérique : Réponse de diffusion d’urgence». A noter également que la première enfant qui a été retrouvée grâce à l’alerte «Amber» fut Rae Leigh Bradbury, en novembre 1998.

Mais comment ce dispositif a-t-il franchi l’Atlantique ? C’est en effet au début des années 2000 que l’idée de mettre en œuvre cette procédure en France a émergé.

Concrètement, lors d’un voyage au Canada, l’ancienne secrétaire d’Etat aux Victimes, Nicole Guedj, et le président de la commission des lois à l’Assemblée nationale, Pascal Clément, avaient assisté à la présentation de l’«Amber alert».

Ainsi, «un groupe de travail avait été mis en place par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice afin d’élaborer le dispositif et les travaux ont commencé le 15 décembre 2004», peut-on lire sur le site du ministère de la Justice.

Par conséquent, et à la suite de la disparition de la petite Aurélia le 20 novembre 2005, Pascal Clément, devenu alors ministre de la Justice, avait décidé d’utiliser «à titre expérimental», et pour la première fois, le dispositif Alerte enlèvement. Les résultats furent concluants et la petite Aurélia avait été rapidement retrouvée. Grâce à cette réussite, le garde des Sceaux avait décidé de pérenniser l’usage de la procédure, qui a été officiellement signée le 28 février 2006.