Avalanches : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour avalanches, ce dimanche 1er mars.

Prudence dans les massifs montagneux. Alors que la saison de ski bat son plein, Météo-France a placé deux départements en alerte jaune pour des avalanches ce dimanche 1er mars. Il s'agit des Hautes-Alpes et de la Savoie.

©Météo-France

Ailleurs, dans les Pyrénées, le reste des Alpes et en Corse, aucune contre-indication à réaliser des activités de plein-air n'a été signalée par le prévisionniste.

La Charente-Maritime en ORANGE pour des crues

«En soirée et en cours de nuit suivante, le vent marin apporte des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon, avec quelques pluies possibles sur les Cévennes. De faibles gelées sont attendues proches du relief», détaille encore l'institut météorologique français.

À noter enfin que seul un département, la Charente-Maritime, reste concerné par une vigilance orange, pour des crues.