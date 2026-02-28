Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Avalanches : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour avalanches, ce dimanche 1er mars.

Prudence dans les massifs montagneux. Alors que la saison de ski bat son plein, Météo-France a placé deux départements en alerte jaune pour des avalanches ce dimanche 1er mars. Il s'agit des Hautes-Alpes et de la Savoie.

©Météo-France

Ailleurs, dans les Pyrénées, le reste des Alpes et en Corse, aucune contre-indication à réaliser des activités de plein-air n'a été signalée par le prévisionniste.

La Charente-Maritime en ORANGE pour des crues

«En soirée et en cours de nuit suivante, le vent marin apporte des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon, avec quelques pluies possibles sur les Cévennes. De faibles gelées sont attendues proches du relief», détaille encore l'institut météorologique français.

Sur le même sujet Météo : températures printanières, soleil généreux... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

À noter enfin que seul un département, la Charente-Maritime, reste concerné par une vigilance orange, pour des crues.

avalanchevigilance météo

À suivre aussi

Avalanche : voici le département placé en vigilance jaune ce dimanche
Pyrénées : un homme de 40 ans décède dans une avalanche sur la commune de Val-de-Sos
Glissements de terrain, avalanches... Comment l'IA va pouvoir prédire les catastrophes naturelles

Ailleurs sur le web

Dernières actualités