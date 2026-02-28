Crues : voici le seul département placé en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé un département en vigilance orange pour un risque de crues ce dimanche 1er mars.

Retour progressif à la normale dans l'Ouest de l'Hexagone. Après un niveau d'alerte maximal dans trois départements de la côte Atlantique, seul un département reste concerné par une vigilance orange ce dimanche 1er mars. Ainsi, dans son bulletin de 6h ce jour, Météo-France a placé la Charente-Maritime en vigilance orange au risque de crues.

© Météo-France

«Le ciel est assez gris sur un quart Nord-Ouest, avec quelques pluies de la pointe bretonne vers le Cotentin en matinée», note l'institut météorologique. En revanche, sur le reste du pays, il faudra s'attendre à des «brumes» et des «brouillards» dans la matinée, avant que ces derniers ne soient chassés par le soleil.

Jusqu'à 19°C dans le sud

Côté températures, les minimales sont comprises entre 1°C et 5°C degrés en général, 5°C à 10°C degrés en bord de mer. Les maximales oscilleront, elles, entre 10°C et 14°C degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, tandis que dans le sud, le thermomètre affichera de 14 à 19°C.