Crues : voici les 17 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo France a placé 17 départements en vigilance jaune crues pour la journée du dimanche 1er mars. Le ciel sera gris sur le quart Nord-Ouest du pays.

Une douceur presque printanière a gagné le pays cette semaine, mais la pluie n'a pas dit son dernier mot. Quelques averses pourraient apparaître ce dimanche 1er mars, et Météo France a placé 17 départements en vigilance jaune crues.

Sont concernés l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Charente, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Marne, l'Oise, le Rhône, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.

Ce dimanche, Météo France prévoit une journée plutôt ensoleillée sur «une diagonale allant du Sud-Ouest au Nord-Est mais un ciel «assez gris» sur un quart Nord-Ouest.

© Météo France

Des débordements sont toujours en cours sur la Charente aval, en particulier dans le secteur de Saintes. Ce cours d'eau «est caractérisé par une décrue lente, qui pourra durer encore quelques jours», selon Météo France.

Des débordements faibles à modérés pourraient aussi être observés dans les départements placés en vigilance jaune ce dimanche. Les prévisions indiquent toutefois que le temps, «globalement calme et sec», favorise la décrue.