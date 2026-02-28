Municipales 2026 : en meeting à Perpignan, Jordan Bardella appelle la gauche «modérée» à «rompre définitivement avec LFI»

En déplacement à Perpignan, vitrine municipale du Rassemblement national, Jordan Bardella a appellé ce samedi la gauche «modérée» à rompre toute alliance avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qu’il accuse d’alimenter un «climat de violence» dans le pays.

Le bout du tunnel semble loin pour La France insoumise (LFI). À la veille d’un meeting de Jean-Luc Mélenchon dans la même ville, Jordan Bardella a choisi Perpignan pour hausser le ton. Devant plusieurs milliers de sympathisants réunis ce samedi dans la cité catalane, le président du Rassemblement national (RN) a exhorté la gauche «dite modérée» à couper les ponts avec LFI.

«Si elle existe encore dans notre pays», a-t-il souligné, appelant ainsi diverses formations de gauche à «rompre définitivement avec LFI» et surtout à refuser toute alliance de second tour, alors que le premier tour des élections municipales aura lieu dans deux semaines, qui constituerait, selon lui, «la marque du déshonneur».

À Perpignan, un duel RN–LFI aux allures nationales

Dans son discours, Jordan Bardella est également revenu sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, tué à Lyon le 14 février. Pour le président du RN, ce drame «est le résultat d’un climat de violence méthodiquement construit et installé dans le pays par Monsieur Mélenchon et par ses amis».

«Lorsque l’on insulte à longueur de journée nos forces de l’ordre, lorsque l’on menace de faire les poches des riches, on justifie idéologiquement et moralement la violence», a-t-il poursuivi, établissant un lien direct entre la rhétorique de la gauche radicale et les tensions actuelles.

Le face-à-face politique est aussi symbolique que local. Le RN et LFI tiennent en effet meeting à vingt-quatre heures d’intervalle dans la plus grande ville de France dirigée par le parti à la flamme. Officiellement, chacun vient soutenir son candidat aux municipales : le maire sortant Louis Aliot pour le RN, et Michaël Idrac à la tête d’une coalition Insoumis-Écologistes.

Dans le Var, à Toulon, Marine Le Pen, venue soutenir la candidate de son parti Laure Lavalette, a de son côté appelé à la mobilisation de son propre camp. Deux déplacements, un même message : à quinze jours du scrutin, le Rassemblement national veut transformer l’essai local en démonstration nationale. «Il n’y a pas de petites élections», a-t-elle d'ailleurs insisté. Dans les urnes municipales, le RN joue aussi la crédibilité de son alternative.