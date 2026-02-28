Municipales 2026 : plusieurs sondages attestent que la sécurité reste la préoccupation majeure des électeurs

À l'approche des élections municipales 2026, un enjeu est mis en avant lorsque les électeurs sont interrogés sur leurs principales préoccupations : la sécurité.

Une priorité pour les électeurs français. Alors que les Français sont invités à se rendre aux urnes les 15 et 22 mars prochains dans le cadre des élections municipales 2026, une question se pose : quel enjeu compte le plus pour les électeurs au moment de choisir le nom qu'ils déposeront dans leur bulletin de vote ? À la vue des sondages réalisés en la matière, une préoccupation ressort fréquemment : celle de la sécurité.

Les Marseillais et les Lyonnais font de la sécurité une priorité

En prévision des élections municipales 2026, des sondages ont été réalisés afin d'avoir une idée des différentes opinions à travers la France. Deux sondages réalisés par OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD ont mis en avant un fait : pour les Marseillais et les Lyonnais, la sécurité est une priorité. À la question : «Parmi les enjeux suivants, lesquels compteront le plus pour vous au moment de voter au premier tour des élections municipales ?», les Lyonnais ont majoritairement (55%) cité la sécurité comme priorité numéro une.

Les Lyonnais prioriseront la sécurité au moment de voter / © CNEWS

Un avis partagé par les électeurs marseillais qui citent la sécurité 60% du temps lorsqu'on leur demande quel enjeu sera priorisé au moment de voter.

Pour les électeurs marseillais, la sécurité est la 2e priorité / ©CNEWS

Dans un autre sondage OpinionWay pour les Échos, ce sont cette fois des Français de tout horizon qui avaient été interrogés et encore une fois, c'est la sécurité qui avait été citée comme priorité numéro une par les sondés.

une montée de la violence qui inquiète les Français

L'importance prise par la sécurité résulte d'une montée de la violence qui a touché la grande majorité des villes françaises ces dernières années. Les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur ont confirmé cette tendance : les violences physiques sont notamment reparties à la hausse en 2025 (+ 5%). Une augmentation a également été constatée pour les violences intrafamiliales (+ 5%), tout comme les violences commises hors cadre familial (+ 5%) ou encore les violences sexuelles (+ 8%).

«Les viols et tentatives de viol enregistrés s’accroissent encore rapidement (+9 %). Sur l’année 2025, le nombre de victimes d’homicide augmente très légèrement (+1 %) pour s’établir à 982 victimes. Les tentatives d’homicide poursuivent leur progression (+5 %), mais avec un rythme de hausse inférieur à celui observé depuis 2016 (+8 % par an), et en ralentissement par rapport aux trois années précédentes», ajoute le ministère de l'Intérieur.

Enfin, les infractions liées aux stupéfiants ont également progressé nettement l'année dernière que ce soit pour l’usage (+6 %) ou le trafic (+8 %). Des chiffres qui sont confirmés par le ressenti des Français. Ces derniers ne se sentent plus en sécurité en France, en faisant donc logiquement une priorité au moment d'élire le maire de leur ville.

Dans un sondage réalisé en décembre 2025 par le CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, 72% des Français étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle «il n’y a plus d’endroit en France où on puisse être en sécurité».