Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Pour la journée du dimanche 1er mars, cinq départements du sud-est ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour un risque d’orages.

Il faut rester prudent. Dans son bulletin de 6h, Météo-France a placé cinq départements du sud-est en vigilance jaune pour un risque d’orages pour la journée du dimanche 1er mars.

Cette liste concerne, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

©Météo-France

«Le ciel est assez gris sur un quart Nord-Ouest, avec quelques pluies de la pointe bretonne vers le Cotentin en matinée. Sur le reste du pays, les brumes et les brouillards sont nombreux le matin et laissent la place à un ciel plutôt lumineux l'après-midi, bien ensoleillé sur les 2/3 sud du pays, même si quelques averses sont à craindre sur les Alpes, ainsi que sur les crêtes frontières des Pyrénées», écrit Météo-France.

«En soirée et en cours de nuit suivante, le vent marin apporte des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon, avec quelques pluies possibles sur les Cévennes. De faibles gelées sont attendues proches du relief», a ajouté l’institut national de météorologie.