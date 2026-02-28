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Vents violents : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce samedi 28 février.

Prudence dans le nord. Les départements du Pas-de-Calais et du Nord ont été placés en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce samedi 28 février, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin de 6 h. 

@Météo-France

La vigilance jaune est actuellement en place mais un retour à la normale est attendu aux alentours de 14 h, toujours selon Météo-France. 

Sur le même sujet Crues : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce samedi Lire

En parallèle, les prévisionnistes de l'Institut météorologique français ont également placé trois départements en vigilance orange pour des risques de crues ce samedi. 

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