Vents violents : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce samedi 28 février.

Prudence dans le nord. Les départements du Pas-de-Calais et du Nord ont été placés en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce samedi 28 février, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin de 6 h.

@Météo-France

La vigilance jaune est actuellement en place mais un retour à la normale est attendu aux alentours de 14 h, toujours selon Météo-France.

En parallèle, les prévisionnistes de l'Institut météorologique français ont également placé trois départements en vigilance orange pour des risques de crues ce samedi.