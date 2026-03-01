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Crues : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que de nombreux cours d'eau restent surchargés en France, Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune pour un risque de crues ce lundi 2 mars. 

La menace de débordements persiste dans 13 départements, placés en vigilance jaune pour un risque de crues ce lundi 2 mars par Météo-France. Il s'agit de : l'Aisne, l'Aube, la Charente, la Charente-Maritime, l'Eure, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Marne, l'Oise, le Rhône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Vendée.

© Météo-France

«Les cours d'eau placés en vigilance jaune présentent des débordements faibles à modérés», précise le bulletin de Vigicrues.

La Seine en aval monte en vigilance jaune, alors que la Charente en aval, qui était en vigilance orange, redescend en jaune.

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«Le temps sec favorise une tendance généralisée à la décrue», complète le bulletin, nuançant cependant : «Néanmoins, comme les coefficients de marée vont augmenter une bonne partie de la semaine, ils pourront perturber les décrues sur les cours d'eau soumis à influence maritime».

Météo-Francevigilance météoCrues

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