Crues : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Alors que de nombreux cours d'eau restent surchargés en France, Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune pour un risque de crues ce lundi 2 mars.

La menace de débordements persiste dans 13 départements, placés en vigilance jaune pour un risque de crues ce lundi 2 mars par Météo-France. Il s'agit de : l'Aisne, l'Aube, la Charente, la Charente-Maritime, l'Eure, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Marne, l'Oise, le Rhône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Vendée.

© Météo-France

«Les cours d'eau placés en vigilance jaune présentent des débordements faibles à modérés», précise le bulletin de Vigicrues.

La Seine en aval monte en vigilance jaune, alors que la Charente en aval, qui était en vigilance orange, redescend en jaune.

«Le temps sec favorise une tendance généralisée à la décrue», complète le bulletin, nuançant cependant : «Néanmoins, comme les coefficients de marée vont augmenter une bonne partie de la semaine, ils pourront perturber les décrues sur les cours d'eau soumis à influence maritime».