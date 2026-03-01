Dès ce dimanche, lorsque vous saisirez la justice, vous devrez payer 50 euros

À partir de ce dimanche 1er mars, pour déposer une requête devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes, il faudra payer 50 euros. Voici ce qu'il faut savoir sur cette mesure.

C'est une ligne du budget 2026 qui était passée inaperçue, mais qui aura des conséquences sur l'accès à la justice. À partir de ce dimanche 1er mars, si vous souhaitez saisir la justice, il faudra s'acquitter d'une contribution obligatoire de 50 euros. Le règlement sera à effectuer au moment du dépôt de dossier. Sans ce paiement, la demande ne sera pas traitée.

C'est l'article 128 du projet de loi de finance pour 2026, adopté le 2 février dernier, qui instaure cette nouvelle contribution obligatoire nommée «Contribution pour l'aide juridique». Auparavant gratuit pour tout le monde, l'accès à la justice est désormais soumis à cette forme de taxe.

Concrètement, cette contribution prendra la forme d'un timbre dématérialisé. C'est lors du dépôt de la requête en ligne que vous devrez régler ce timbre. Cependant, si une même affaire nécessite plusieurs étapes devant un même tribunal, la contribution ne sera à régler qu'une seule fois.

Les exceptions

Le texte de loi prévoit tout de même certaines exceptions à la règle. Les procédures devant le juge des enfants, le traitement des situations de surendettement, d'ordonnance de protection, ou encore d'injonction à payer ne sont pas concernées.

Ce nouveau texte devrait permettre la réorganisation du financement de l'aide juridique. Les sommes collectées seront reversées à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), chargée du financement de l'aide juridique des plus modestes.

La mesure indigne de nombreux avocats. Pour eux, cette contribution va être un frein à l'accès à la justice pour les personnes payées au SMIC, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle.

Le Conseil national des barreaux (CNB) et le Syndicat des Avocats de France avaient déjà fait une demande de dépôt de deux amendements visant à supprimer cet article, tous deux rejetés au Sénat. Le collectif de 468 avocats demande une nouvelle fois la suppression de cette contribution.