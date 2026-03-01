Iran : représentations diplomatiques, rassemblements... Laurent Nuñez appelle les préfets à renforcer la vigilance

À la suite des frappes américano-israéliennes sur l'Iran, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a appelé les préfets à la vigilance dans un télégramme envoyé ce samedi.

Une situation qui affecte également la France. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a demandé samedi la «mise en vigilance» des forces de l'ordre en France pour «détecter toute action susceptible de troubler l'ordre public» sur le territoire, après les frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran.

Dans un télégramme consulté par CNEWS, le ministre appelle au renforcement de la sécurité autour des représentations diplomatiques et de «certains points d'intérêt des parties impliquées».

Il demande aussi aux préfets de «signaler immédiatement aux services de renseignement toute action d'influence ou de déstabilisation en lien avec ce conflit», notamment si «celle-ci devait revêtir un caractère d'action violente».

des manifestations à surveiller de près

Les manifestations en lien avec la situation internationale qui pourraient se tenir dans les jours qui viennent, devront être suivies avec «une attention particulière», a indiqué Laurent Nuñez, appelant les autorités à prendre les «mesures appropriées» en cas de risques de trouble à l'ordre public.

Les rassemblements organisés samedi et dimanche par la communauté iranienne en France et prévus avant le déclenchement des frappes israéliennes et américaines sur l'Iran, devront quant à eux faire l'objet d'une «attention soutenue en termes de sécurisation», a ajouté le ministre.

Les Etats-Unis et Israël mènent samedi une série de frappes contre l'Iran qui riposte par des salves de missiles dans la région, secouée par de nombreuses explosions, faisant craindre un embrasement. Une situation qui a contraint Air France à prolonger la suspension de ses vols depuis et vers Tel-Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'à mardi inclus.