Les ventes de voitures neuves en France ont chuté de 14,7 % en février, selon les professionnels

Malgré des prises de commandes encourageantes à l'automne dernier, le marché automobile français continue de s'enfoncer. En février 2026, les immatriculations de voitures particulières reculent de 14,70 %, signant le pire résultat enregistré sur les années post-covid.

Le rebond espéré n'aura pas eu lieu. D'après les données mensuelles publiées par l'organisation spécialisée AAA Data, le marché automobile français a totalisé 120.764 immatriculations de voitures particulières en février 2026, soit une baisse de 14,70 % par rapport à février 2025, à nombre de jours comparables. À l'inverse, le segment des véhicules utilitaires légers progresse légèrement de 2,24 %.

Ce deuxième mois de l'année s'inscrit nettement sous la moyenne des mois de février observés depuis 2020, qui s'établit autour de 131.000 véhicules particuliers neufs (VPN). Après un mois de janvier déjà orienté à la baisse, le cumul annuel affiche désormais un recul de 11,05 %, soit près de 28.000 véhicules de moins qu'à la même période en 2025.

Les commandes d'automne ne se concrétisent pas

Les bonnes prises de commandes enregistrées en octobre et novembre 2025 tardent à se traduire en immatriculations. Traditionnellement compris entre deux et trois mois, le délai entre commande et livraison s'est allongé, perturbé notamment par les livraisons liées au leasing électrique et par l'accélération du verdissement des flottes d'entreprises.

À cela s'ajoutent des commandes en recul en décembre 2025 (-3 %) et en janvier 2026 (-5,7 %), qui devraient continuer à peser mécaniquement sur le marché dans les prochains mois. Résultat ? Le secteur ne récolte pas encore les fruits de la timide embellie commerciale de la fin d'année dernière.

Une recomposition accélérée du mix énergétique

Dans ce contexte dégradé, la structure du marché évolue rapidement. Les véhicules essence, dont le prix moyen neuf (hors options) atteint 24.850 euros, figurent parmi les principaux contributeurs à la baisse des volumes.

Parallèlement, la recomposition du mix énergétique s'intensifie sous l'effet combiné des nouveaux bonus 2026, du durcissement des malus CO₂ et poids, de l'exonération de la taxe sur les véhicules d'entreprise (TVE), des objectifs de renouvellement des flottes et de la trajectoire CAFE européenne.

Les véhicules électriques en bénéficient directement : en février, ils atteignent 27 % de part de marché et affichent une croissance de 28 % dans un marché global en recul de 15 %. Les modèles 100 % électriques et dans une moindre mesure, les hybrides rechargeables (PHEV), sont les seuls à progresser à la fois sur le mois et en cumul annuel.

Sur le plan des marques, Renault prend la tête du marché avec 16,91 % de parts, devant Peugeot (14,69 %) et Citroën (9,67 %). Dacia (6,76 %) et Volkswagen (6,68 %) complètent le top 5.