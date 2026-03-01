Municipales 2026 : 900.000 candidats, 68 communes sans liste au premier tour

Deux semaines avant le premier tour, le ministère de l’Intérieur a recensé près de 900.000 candidats aux élections municipales 2026. Un chiffre stable par rapport à 2020, mais qui masque des déséquilibres persistants : 68 communes sans prétendant, une féminisation encore incomplète des têtes de liste, et une démocratie locale souvent sans suspense. Explications.

Près d'un million de Français à vouloir représenter leur nation. Ils seront précisément près de 900.000 à briguer un mandat municipal le 15 mars prochain, selon un chiffre relayé samedi 28 février par le ministère de l'Intérieur. Derrière cette armée de candidats, pourtant, une réalité plus fragile affleure : 68 communes n’ont vu émerger aucune liste.

Le Doubs et la Haute-Saône concentrent chacun cinq communes sans candidature. Quatre autres villages restent sans prétendant en Haute-Marne et dans la Loire. En 2020, 106 communes étaient dans ce cas. Le phénomène recule, mais il persiste et pourrait faire état d’un engagement local qui s’étiole dans certains territoires.

À ces communes désertées s’ajoutent six villages «morts pour la France», détruits pendant la Première Guerre mondiale et restés sans habitants. Là, l’absence de candidats tient à l’Histoire. Dans plus des deux tiers des quelque 35.000 communes françaises, une seule liste a été enregistrée. La démocratie locale s’y jouera sans duel, parfois sans débat.

Parité : des progrès lents au sommet

La féminisation avance, mais prudemment. Les femmes représentent 25% des têtes de liste, contre 23% lors des municipales de 2020. Une progression timide.

La parité est en revanche presque parfaite parmi l’ensemble des candidats. Un effet mécanique du scrutin de liste alterné (femme, homme ou homme, femme) généralisé par la loi du 21 mai 2025. Jusqu’ici, cette règle ne concernait que les communes de plus de 1.000 habitants. Or, 70% des communes françaises comptent moins de 1.000 habitants, même si elles ne regroupent que 13% de la population. L’extension change donc l’équation… du moins formellement.

Car conduire une liste ne garantit pas l’écharpe tricolore : le ou la maire est élu par les conseillers municipaux après le scrutin. Début 2022, les femmes représentaient 42,2% des élus municipaux. Mais seulement deux maires sur dix. Le plafond de verre municipal tient bon.

Dans les villes à arrondissements - Paris, Lyon, Marseille - 7.300 candidats supplémentaires briguent un siège dans les conseils d’arrondissement. Nouveauté du scrutin 2026 : les électeurs glisseront deux bulletins distincts dans l’urne, l’un pour l’arrondissement, l’autre pour le conseil municipal, conformément à une réforme de la loi dite «PLM» de 1982.

Les candidatures sont closes depuis jeudi soir. La liste publiée dans la nuit pourra encore évoluer en cas d’erreurs de saisie ou de recours devant les tribunaux administratifs.

Au total, le nombre de candidatures reste stable par rapport à 2020. Une démocratie locale toujours foisonnante sur le papier, mais qui, par endroits, cherche encore ses volontaires.