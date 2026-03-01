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En directPakistan : des centaines de manifestants tentent de prendre d'assaut un consulat américain

[Manzoor BALTI / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Au Pakistan, des manifestants ont tenté de prendre d’assaut le consulat des États-Unis de Karachi ce dimanche. Suivez notre direct.
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Pakistan: des centaines de manifestants tentent de prendre d'assaut un consulat américain

Des centaines de manifestants pro-iraniens ont tenté dimanche de prendre d'assaut le consulat des Etats-Unis de Karachi, grande ville du sud du Pakistan, a constaté un journaliste de l'AFP.

De jeunes protestataires ont escaladé le portail principal du consulat, accédé à l'allée menant au bâtiment consulaire et brisé les vitres de plusieurs fenêtres. La police a tiré du gaz lacrymogène en direction des manifestants qui se sont dispersés.

L'Afghanistan dit cibler l'aviation pakistanaise

Des journalistes de l'AFP ont entendu une explosion et des tirs dans le centre de Kaboul dimanche avant l'aube, le gouvernement taliban affirmant viser sur l'aviation pakistanaise.

"Des tirs antiaériens visent l'aviation pakistanaise à Kaboul. Les habitants ne doivent pas s'alarmer", a écrit le porte-parole du gouvernement taliban Zabihullah Mujahid sur X.

Pakistan

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