Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Raphaël Glucksmann compare Jean-Luc Mélenchon à Jean-Marie Le Pen après une réflexion sur son nom

L'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann a vivement attaqué Jean-Luc Mélenchon. [© GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Jean-Luc Mélenchon est accusé d'antisémitisme après une plaisanterie sur la prononciation du nom de Raphaël Glucksmann. L'eurodéputé l'a comparé à Jean-Marie Le Pen, une critique reprise par plusieurs responsables politiques, tandis que le leader insoumis se défend de toute dérive.

L'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann a vivement attaqué Jean-Luc Mélenchon ce dimanche, le comparant à Jean-Marie Le Pen après une plaisanterie du leader insoumis sur la prononciation de son nom lors d'un meeting à Perpignan.

Sur X, Raphaël Glucksmann a simplement écrit «OK Jean-Marie Le Pen», en accompagnement d'un extrait vidéo où Jean-Luc Mélenchon ironise sur son nom, mal prononcé à deux reprises.

Jean-Luc Mélenchon enchaîne les provocations

Ces propos interviennent quelques jours après une autre polémique, Jean-Luc Mélenchon ayant déjà suscité des accusations d'antisémitisme en ironisant sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein.

Plusieurs responsables politiques ont dénoncé une dérive assumée. Le député socialiste Jérôme Guedj a évoqué une «stratégie électorale» fondée sur la provocation, tandis que Clément Beaune a comparé cette séquence au «moment Durafour» de Jean-Marie Le Pen.

Sur le même sujet «Dire Epstine, pas Epstein...» : Jean-Luc Mélenchon accusé d'antisémitisme après une sortie sur le nom du pédocriminel américain Lire

Jean-Luc Mélenchon a rejeté toute accusation d'antisémitisme lors de son meeting, affirmant combattre «le racisme antijuif» comme l'islamophobie.

Jean-Luc MélenchonRaphaël GlucksmannJean-Marie Le PenPolitiqueAntisémitisme

À suivre aussi

Présidentielle 2027 : les candidatures d'Edouard Philippe et de Gabriel Attal qualifieraient Jean-Luc Mélenchon pour le second tour, selon un sondage
«Jean-Luc Mélenchon voit des fascistes partout, mais il oublie de regarder le premier des fascistes, c'est-à-dire lui-même», lance David Lisnard
Assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon : les juges clôturent l'instruction, sans mise en examen

Ailleurs sur le web

Dernières actualités