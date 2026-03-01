Raphaël Glucksmann compare Jean-Luc Mélenchon à Jean-Marie Le Pen après une réflexion sur son nom

Jean-Luc Mélenchon est accusé d'antisémitisme après une plaisanterie sur la prononciation du nom de Raphaël Glucksmann. L'eurodéputé l'a comparé à Jean-Marie Le Pen, une critique reprise par plusieurs responsables politiques, tandis que le leader insoumis se défend de toute dérive.

L'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann a vivement attaqué Jean-Luc Mélenchon ce dimanche, le comparant à Jean-Marie Le Pen après une plaisanterie du leader insoumis sur la prononciation de son nom lors d'un meeting à Perpignan.

Sur X, Raphaël Glucksmann a simplement écrit «OK Jean-Marie Le Pen», en accompagnement d'un extrait vidéo où Jean-Luc Mélenchon ironise sur son nom, mal prononcé à deux reprises.

Jean-Luc Mélenchon enchaîne les provocations

Ces propos interviennent quelques jours après une autre polémique, Jean-Luc Mélenchon ayant déjà suscité des accusations d'antisémitisme en ironisant sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein.

En renouvelant un jeu de mot à la Jean-Marie Le Pen sur la prononciation des noms de juifs, Mélenchon assume tout. Dérives antisémites et complaisance pour la violence, c’est une stratégie électorale limpide. Il veut être le plus détestable. Voilà la rare chose qu’il réussit. https://t.co/p2trXomMvd — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) March 1, 2026

Plusieurs responsables politiques ont dénoncé une dérive assumée. Le député socialiste Jérôme Guedj a évoqué une «stratégie électorale» fondée sur la provocation, tandis que Clément Beaune a comparé cette séquence au «moment Durafour» de Jean-Marie Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon a rejeté toute accusation d'antisémitisme lors de son meeting, affirmant combattre «le racisme antijuif» comme l'islamophobie.