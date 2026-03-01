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Salon de l'agriculture : la fréquentation en chute de 27,9% cette année en l'absence des bovins

Déjà en milieu de semaine, les organisateurs faisaient part de leur préoccupation. [© Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour sa 62e édition, le Salon de l'agriculture 2026 accuse une fréquentation en baisse de 27,9% par rapport à 2025. Un chiffre accueilli avec déception par les organisateurs.

Le Salon de l'agriculture a fermé ses portes ce dimanche 1er mars, mettant un terme à une édition marquée par une affluence en baisse de 27,9%. Au total, 437.402 visiteurs ont foulé les différents halls du salon, contre 607.000 lors de l'édition précédente.

Cette désaffection s'explique principalement par l'absence des bovins, restés dans les exploitations en raison de l'épidémie de dermatose nodulaire. Un manque lourd de conséquences pour le Salon, face à un public traditionnellement attaché à la filière bovine, qualifiée de pilier historique et patrimonial de l'événement.

Cette baisse d'affluence suscite une vive colère chez de nombreux exposants, confrontés à des allées clairsemées et à des ventes en net recul. Certains dénoncent des coûts élevés difficilement compensés par le chiffre d'affaires réalisé sur place. Le président du salon, Jérôme Despey, avait reconnu l'impact de cette absence majeure lors d'une conférence de presse en milieu de semaine. 

Un contexte «particulier» explique cette fréquentation, selon le Salon

«Quand il manque quelqu’un dans la famille, ce n’est pas comme d’habitude», a expliqué à l’AFP Jérôme Despey. Dès les quatre premiers jours, la fréquentation affichait déjà un recul d’environ 25%.

Les organisateurs soulignent un contexte «particulier», marqué par les inquiétudes du monde agricole et le choix des éleveurs de ne pas présenter leurs animaux en raison de la dermatose nodulaire. Une décision «respectée» par le Salon.

Dans une lettre ouverte diffusée dimanche, ils évoquent également un «climat d’attentisme», alimenté par des appels au boycott, des polémiques et des tensions ayant pu dissuader une partie du public.

D'autres facteurs ont aussi pesé, comme les vacances scolaires simultanées dans les trois zones pour la première fois depuis huit ans, ainsi qu'une météo défavorable, marquée par des épisodes d'inondations.

Malgré tout, certains exposants ont relevé un aspect «plus qualitatif», avec davantage de temps pour échanger entre professionnels, visiteurs et responsables politiques.

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«Le Salon va revenir plus fort», a assuré Jérôme Despey, qui souhaite engager rapidement des discussions avec les pouvoirs publics et d'autres organisateurs afin de renforcer les protocoles de sécurité face aux crises futures.

Salon de l'agricultureFrance

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