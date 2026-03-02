Municipales 2026 : affichages, temps de parole, amendes... La campagne officielle commence ce lundi et avec elle son lot de règles

Si les candidats ont commencé il y a longtemps leur entreprise de séduction auprès des électeurs, la campagne officielle des municipales ne débute que ce lundi 2 mars et apporte avec elle son cortège de règles.

Dernière ligne droite avant le premier tour. La campagne officielle des municipales a commencé ce lundi 2 mars et entraîne la mise en place de règles plus strictes pour les candidats et les médias.

Pour les candidats, la propagande électorale est à présent très encadrée. Il ne leur est par exemple pas permis de coller des affiches en dehors des panneaux spéciaux. Dans le cadre d’affichages sauvages, le maire ou le préfet peuvent mettre en demeure le ou les candidats concernés et faire procéder au retrait des affiches fautives. Par ailleurs, le candidat risque 9.000 euros d’amende.

La mise en place d’un numéro de téléphone gratuit pouvant permettre aux électeurs de poser des questions sur le programme du candidat est interdite, tout comme la diffusion d’information visant à critiquer ses adversaires.

La veille de l’élection et le jour du scrutin, il est interdit aux candidats et à leurs soutiens de distribuer des documents politiques ou de tenir des réunions politiques. Une règle qui est valable pour les messages électroniques et la communication sur les réseaux sociaux.

Période de réserve et temps de parole

Bien qu’aucune règle ne l’impose, il est de tradition que la campagne électorale s’accompagne d’une période de réserve. Cette dernière s’applique aux personnes, qui travaillent dans les collectivités territoriales ou au gouvernement, c’est-à-dire les agents publics.

Durant la période de réserve, il leur est demandé ne pas donner leur avis sur un ou plusieurs candidats aux élections.

Enfin, les médias sont également soumis à certaines règles lors de la campagne officielle. La surveillance du respect de ces dernières est confiée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, plus connue sous le nom d’Arcom.

Enfin, la mise en avant de sondages sur l’élection est interdite pour les médias et les candidats le jour même du scrutin.

La règle principale est stricte, tous les candidats doivent avoir le droit de s’exprimer et le temps de parole doit être le même. L’Arcom décompte le temps de parole de chaque candidat sur les différents canaux (chaînes de télévision et antennes de radio).

Cette campagne officielle doit prendre fin à 23h59 le 14 mars prochain, à la veille du premier tour des élections municipales. Elle reprendra dès le lundi 16 mars pour le second tour jusqu’à la veille de ce dernier, le samedi 21 mars à 21h59.