Municipales 2026 : la droite donnée gagnante à Nantes si LFI se maintient au second tour

Pour la première fois depuis le début de la campagne des municipales, la maire socialiste sortante de Nantes, Johanna Rolland, est donnée perdante au second tour face au LR Foulques Chombart de Lauwe, selon un sondage Odoxa commandé par le candidat de la droite et du centre.

Un rebondissement de taille. Bastion de la gauche depuis 1977, Nantes (Loire-Atlantique) pourrait basculer à droite aux prochaines élections municipales, selon un sondage Odoxa réalisé pour le candidat LR Foulques Chombart de Lauwe et mis en avant par le Point.

Voici le premier sondage sur les municipales à Nantes. Et c’est une belle surprise.

L’alternance n’a jamais été aussi proche à #Nantes !#municipales2026#chombart2026https://t.co/eyfMmKOAJ4 — Foulques Chombart de Lauwe (@Foulques44) March 2, 2026

En effet, dans ce dernier, la candidate de la gauche unie (hors LFI) et maire sortante Johanna Rolland est en tête des intentions de votes au premier tour avec 35% mais est suivie de très près par Foulques Chombart de Lauwe, qui rassemble la droite et le centre (33%).

Les deux candidats sont donc certains de se qualifier pour le second tour. Toutefois, selon le sondage d’Odoxa, le candidat de la France insoumise, William Aucant, est lui aussi en bonne position pour y parvenir. Troisième homme de ce scrutin, il enregistre 12,5% des intentions de vote.

Sécuriser la mairie via une alliance

C’est cette présence de LFI au second tour qui pourrait faire basculer l’élection en faveur de la droite. En effet, selon le sondage, en cas de maintien de William Aucant au second tour sans alliance avec la liste PS, PCF, les Ecologistes, Johanna Rolland est donnée perdante face à Foulques Chombart de Lauwe.

Dans cette configuration, la droite l’emporterait de peu avec 42% des voix contre 40% pour la maire sortante, plombée par LFI qui draguerait les 18% des voix restantes.

En cas d’alliance, Johanna Rolland se maintiendrait à la mairie de Nantes pour un troisième scrutin, l’emportant avec 54% des voix face au candidat de la droite et du centre.

Toutefois, la brouille entre le Parti socialiste, le Parti communiste français et la France insoumise pourrait rendre impossible une telle alliance. Par ailleurs, de nombreux partis appellent depuis quelques semaines à créer un barrage face à LFI.

A Nantes, Foulques Chombart de Lauwe appelle Johanna Rolland à se positionner clairement sur l’avenir ou non d’une «alliance de la honte» avec les insoumis.