Municipales 2026 : à Marseille, un duel entre Benoît Payan et Franck Allisio de plus en plus probable, selon les sondages

Dans moins de quinze jours les Français vont se rendre aux urnes à l’occasion des élections municipales. A Marseille (Bouche-du-Rhône), les sondages laissent entrevoir un duel entre Benoît Payan et Franck Allisio de plus en plus probable au second tour.

Une possible quadrangulaire avec un duo de tête. A Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, les candidats de la gauche unie (hors LFI) et du Rassemblement national se démarquent nettement de leurs adversaires dans les différents sondages.

En effet, selon un sondage de l’Ifop-Fiducial pour La Provence, LCI et Sud Radio paru ce dimanche 1er mars, Benoît Payan (PS) et Franck Allisio (RN) sont largement en tête et se qualifient sans difficulté pour le second tour.

Les deux candidats sont au coude-à-coude. Benoît Payan, qui représente la liste de la gauche unie (hors LFI) domine pour le moment avec 35%, des intentions de vote au premier tour, devant Franck Allisio à la tête de la liste RN-UDR qui est devancé de trois points (32%).

Un duel confirmé le 24 février dernier dans une étude de l'Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD.

LR et LFI en arbitres du second tour

Toutefois, ce dernier sondage laisse entrevoir que le duo de tête ne sera pas seul au second tour. En effet, deux autres candidats sont parvenus à obtenir les 10% d’intention de voix nécessaires à cette qualification : Martine Vassal (LR et centre) et Sébastien Delogu (LFI).

Pourtant créditée de 26% au mois de novembre dernier, Martine Vassal ne cesse de dégringoler dans les sondages depuis. En effet, le 18 février dernier, elle ne comptabilisait plus que 21% des intentions de vote (- 5 points).

Depuis, sa sortie remarquée lors d'un débat entre candidats au cours duquel elle a fait sienne la devise du régime de Vichy «Travail, Famille, Patrie», la candidate de la droite et du centre a perdu trois points supplémentaires pour s’installer à 18% des intentions de vote selon le sondage de l’Ifop.

De son côté, l’insoumis Sébastien Delogu a démarré à 15% des intentions de vote en novembre pour chuter à 12% en février avant de légèrement remonter à 13% en mars.

Martine Vassal et Sébastien Delogu devraient donc les arbitres de ce second tour, pour lequel ils auront le choix de se maintenir, de s’allier à une autre liste ou de simplement se retirer.

Toutefois, les sondages donnent le maire sortant, Benoît Payan, favori quelle que soit l’hypothèse. Il l’emporterait de 10 points face à Franck Allisio en cas de duel et de triangulaire et de 4 points en cas de quadrangulaire.

Il faudra dans tous les cas attendre le 22 mars prochain pour connaître le dénouement de cette bataille électorale marseillaise.