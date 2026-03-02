Nouvelles têtes nucléaires, sous-marins, missiles, partenariat européen… Ce qu’il faut retenir du discours d’Emmanuel Macron sur la politique de dissuasion

Depuis la base de l’Île Longue (Bretagne), Emmanuel Macron a annoncé ce lundi la mise en place d’une «dissuasion avancée» avec l’augmentation du nombre de têtes nucléaires, le renforcement de toutes nos capacités et leur coordination avec des partenaires européens.

Une démonstration de puissance. En déplacement dans le sanctuaire de la dissuasion nucléaire française, l'Île Longue, qui abrite les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de la Force océanique stratégique, face à Brest (Finistère), Emmanuel Macron a annoncé une évolution majeure de la doctrine tricolore, avec l’augmentation du nombre de nos têtes nucléaires et de nos missiles, le rehaussement de toutes nos capacités offensives et défensives, maritimes et d'aviation, ainsi que leur coordination avec des partenaires européens.

«Dans un monde dangereux et instable, pour être libre, il faut être craint», a martelé le président de la République, d'un ton grave. Citant tour à tour «la brutalisation du monde», les menaces venues de «toutes les puissances nucléaires mondiales», renforcées par «leurs récentes alliances», ainsi que les conflits majeurs en cours aux quatre coins du globe, Emmanuel Macron a annoncé l’importance d’un renforcement de l’arsenal militaire et nucléaire français via ce qu’il a nommé une «dissuasion avancée» avec une stratégie dite d’«épaulement».

Emmanuel Macron : «Nous vivons une période géopolitique pleine de risques. Cette période justifie un durcissement de notre modèle. La Russie mène une guerre lente et cruelle à l'Ukraine qui constitue un risque majeur pour l'Europe»



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augmentation des capacités nucléaires

Dans cette optique, Emmanuel Macron a évoqué le renforcement de l’arsenal français dans trois domaines : «l’alerte avancée», avec le développement de nouveaux programmes de radars et de satellites pour prévenir les menaces ; «la puissance aérienne» avec de nouveaux missiles sur nos avions de combat et des capacités développées sur le nouveau porte-avions en cours de construction ; et «une force de frappe en profondeur» avec le développement d’un sous-marin nucléaire de toute nouvelle génération, l'«Invincible» qui «naviguera en 2036».

Concernant la force de frappe, le président a confirmé l’augmentation du nombre de nos têtes nucléaires, précisant que la France ne communiquera plus «sur les chiffres de son arsenal». Il a toutefois rappelé qu’il ne s’agissait pas «d’entrer dans une quelconque course aux armements». Emmanuel Macron a aussi confirmé le développement de «nouveaux programmes» qui permettront à la France de se doter prochainement de missiles «de très longue portée» capables de frapper n’importe quel pays, «quelle que soit sa taille ou sa puissance».

Emmanuel Macron annonce avoir ordonné l'augmentation du «nombre de têtes nucléaires» de la France. Et d'ajouter : «Nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire»



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Renforcer la dissuasion

Le président de la République a ainsi rappelé l’importance «d’une reprise de contrôle», de la France et de l’Europe, de «son destin» et a fortiori de sa défense. En cas de menace, «je n’hésiterai jamais à prendre la décision d’utiliser notre arsenal. Aucun État si puissant ou si vaste soit-il ne s’en remettrait ni ne pourrait s’y soustraire», a prévenu Emmanuel Macron, tout en rappelant qu’«un seul sous-marin nucléaire français possède l’équivalent de mille fois la puissance de la première bombe atomique lancée par les États-Unis pendant la Seconde guerre mondiale.

Emmanuel Macron a assumé «une stratégie d’asymétrie» en rappelant qu’en cas de menace, il est «essentiel que tout adversaire ne puisse entrevoir la possibilité d’une quelconque frappe contre la France sans avoir la certitude de se voir infliger des dommages dont il ne se relèverait pas». «Point besoin de symétrie des arsenaux pour cela», a précisé le chef de l’État, confirmant qu’il n’y aurait pas «de riposte militaire graduée», mais bien une «asymétrie assumée» avec «une dissuasion qui conserve son pouvoir de destruction assurée».

Emmanuel Macron : «Si nous devions utiliser notre arsenal nucléaire, aucun État ne s’en remettrait»



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Coordination européenne

La stratégie de «dissuasion avancée» fera l’objet d’une coopération avec huit pays européens, a indiqué Emmanuel Macron, évoquant le Royaume-Uni, seconde puissance nucléaire du continent, mais aussi l’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark. Ces pays, qui ont «accepté» la proposition de la France, pourront notamment accueillir des «forces aériennes stratégiques» de l’armée de l’air française, qui pourront ainsi «se disséminer dans la profondeur du continent européen» pour «compliquer le calcul de nos adversaires».

La «dissuasion avancée» pourra également impliquer un «travail commun sur la menace et le renseignement» mais aussi «du signalement», c’est-à-dire la démonstration des capacités nucléaires, «y compris au delà de nos frontières strictes», ou encore «la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires», comme les exercices militaires auxquels les Britanniques ont déjà été associés récemment.

Le président français a cependant posé des limites de cette coopération européenne, affirmant qu’il n’y aurait «aucun partage de la décision ultime» avec les alliés de la France, une décision qui revient «au seul président de la République, comptable devant le peuple français». «Il n’y aura pas non plus de partage de la définition des intérêts vitaux qui restera d’appréciation souveraine pour notre pays», une notion qui sert à déterminer quelle ligne rouge serait franchie par un autre pays, justifiant une attaque française.

Emmanuel Macron : «Nous entrons sur le chemin de la "dissuasion avancée". Il n'y aura aucun partage de la décision ultime»



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Doctrine distincte de l'OTAN

Cette intervention prévue de longue date intervient deux jours après le déclenchement de l'opération israélo-américaine en Iran ayant conduit à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Cette guerre «porte et portera son lot d'instabilité et d'embrasement possible à nos frontières», a averti le président français. Il a par ailleurs rappelé que la nouvelle doctrine française et européenne se construira de façon totalement «distincte, indépendante et complémentaire» de l’OTAN, et qu’elle a été travaillée en toute transparence avec les Etats-Unis.

Évoquant les risques liés à «un Iran aux capacités nucléaires et balistiques non encore détruites», le président français a ajouté qu'il «reviendrait dans les prochains jours» sur ce sujet. «Le demi-siècle qui vient sera un âge de force nucléaire, et la France y tiendra tout son rôle», a conclu Emmanuel Macron.