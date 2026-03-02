Prisons : la surpopulation carcérale a franchi un nouveau record en février

Les prisons françaises comptaient 86.645 détenus au 1er février 2026, d'après les données du ministère de la Justice partagées ce lundi 2 mars par l'AFP. Il s'agit d'un nouveau record dans un contexte de surpopulation carcérale chronique depuis de nombreuses années.

Les prisons de l’Hexagone ne désemplissent pas. Alors qu’elles comptent seulement 63.289 places opérationnelles, leur taux de densité carcérale est de 136,9%. Le chiffre dépasse même les 200% dans 25 établissements pénitentiaires français. Au total, ce sont 86.645 individus qui sont détenus dans les prisons au 1er février 2026, selon les chiffres du ministère de la Justice consultés ce lundi par l'AFP. Une surpopulation qui oblige 6.596 détenus à dormir sur un matelas au sol, contre 4.490 il y a un an.

Sur une année, les prisons ont accueilli 5.046 détenus de plus pour seulement 1.643 places opérationnelles supplémentaires. La surpopulation concerne principalement les maisons d'arrêt (167%), où sont incarcérés les détenus en attente de jugement ou condamnés à de courtes peines.

Le risque «d'entrepôt humain»

Fin janvier, le Conseil de l'Europe dénonçait dans un rapport l'état des prisons françaises, alertant sur le risque d'une évolution vers un «entrepôt humain». L’insalubrité et les violences y sont pointées du doigt. La France figure parmi les plus mauvais élèves du continent en matière de densité carcérale. Les plaintes auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) se multiplient contre l’État.

Les syndicats du monde pénitentiaire décrivent régulièrement un système au bord de l'explosion, cette surpopulation s'accompagnant de sous-effectifs parmi les surveillants et d'insalubrité dans de nombreux lieux de détention.

Début janvier, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dit vouloir combattre la surpopulation carcérale en construisant des prisons. Son ministère compte ouvrir d'ici à un an et demi 3.000 places supplémentaires dans des prisons modulaires. Mais seules 4.500 des 15.000 places additionnelles prévues dans un plan lancé en 2018 ont pour le moment été livrées.

Des voix s'élèvent pour que la France s'engage dans la voie de la régulation carcérale, en limitant les entrées ou en facilitant les sorties, comme le font d’autres pays européens. Mais le garde des Sceaux se dit opposé à une telle politique, privilégiant une exécution des peines. Le nombre de condamnations et de détentions provisoires augmentant, la surpopulation risque de perdurer.