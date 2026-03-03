«Elle n'a pas le droit de bouger» : pourquoi Brigitte Macron a-t-elle dû être opérée «en urgence» ?

Invitée au défilé de mode de la marque Interdee, ce lundi 2 mars, à l’hôtel Le Marois (Paris), Brigitte Macron a été contrainte d'annuler sa venue. En cause ? Une opération chirurgicale, qui l'oblige à «ne pas bouger».

Une absence remarquée. Ce lundi 2 mars, Brigitte Macron était conviée au défilé de la marque de vêtements Interdee, à l’hôtel Le Marois, dans le 8e arrondissement de Paris. Mais la Première dame a dû renoncer à s'y rendre, à cause d'une récente opération chirurgicale.

À l'occasion du défilé, sa fille Laurence Auzières, présentait une exposition artistique. Elle a ainsi donné des nouvelles de sa mère. «Elle n’a pas le droit de bouger. Elle a eu une opération de la rétine en urgence ce week-end. Elle ne peut pas se déplacer», a-t-elle expliqué, selon Paris Match.

Puis, Brigitte Macron est apparue à l'écran du téléphone de sa fille, en Facetime, portant des lunettes de soleil. Elle lui a ensuite demandé de traduire aux médias les raisons de son absence, en anglais.

Selon Gala, la Première dame a été opérée de la rétine de l'œil gauche, le 27 février dernier. D'après cette même source, l'intervention chirurgicale s'est bien passée.