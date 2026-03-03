Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Elle n'a pas le droit de bouger» : pourquoi Brigitte Macron a-t-elle dû être opérée «en urgence» ?

Une récente opération a contraint la Première dame à rester convalescente. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Invitée au défilé de mode de la marque Interdee, ce lundi 2 mars, à l’hôtel Le Marois (Paris), Brigitte Macron a été contrainte d'annuler sa venue. En cause ? Une opération chirurgicale, qui l'oblige à «ne pas bouger». 

Une absence remarquée. Ce lundi 2 mars, Brigitte Macron était conviée au défilé de la marque de vêtements Interdee, à l’hôtel Le Marois, dans le 8e arrondissement de Paris. Mais la Première dame a dû renoncer à s'y rendre, à cause d'une récente opération chirurgicale. 

À l'occasion du défilé, sa fille Laurence Auzières, présentait une exposition artistique. Elle a ainsi donné des nouvelles de sa mère. «Elle n’a pas le droit de bouger. Elle a eu une opération de la rétine en urgence ce week-end. Elle ne peut pas se déplacer», a-t-elle expliqué, selon Paris Match

Puis, Brigitte Macron est apparue à l'écran du téléphone de sa fille, en Facetime, portant des lunettes de soleil. Elle lui a ensuite demandé de traduire aux médias les raisons de son absence, en anglais. 

Sur le même sujet Cyberharcèlement de Brigitte Macron : des peines allant jusqu'à six mois de prison ferme prononcées contre les dix accusés Lire

Selon Gala, la Première dame a été opérée de la rétine de l'œil gauche, le 27 février dernier. D'après cette même source, l'intervention chirurgicale s'est bien passée. 

Brigitte MacronEmmanuel MacronFranceopération

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : Emmanuel et Brigitte Macron vont rendre visite aux Bleus mardi prochain
«Il m'est parfois difficile de voir le ciel bleu» : Brigitte Macron se livre sans concession après dix années passées au côté du président
Donald Trump défend Brigitte Macron, «qui n’est pas un homme», et lui souhaite de «remporter beaucoup d’argent»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités