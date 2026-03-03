Factures de gaz : à quoi faut-il s'attendre dans les prochains mois en raison de la guerre en Iran ?

En raison de la guerre au Moyen-Orient déclenchée fin février, les tarifs du gaz devraient bondir en Europe dans les prochains mois après une première envolée de 5,3% enregistrée sur le prix repère du gaz à usage chauffage en France.

Une instabilité géopolitique internationale qui devrait se faire ressentir dans la facture énergétique des Français. Alors que le prix de l'énergie décroit de manière générale avec l’arrivée des beaux jours, cette tendance devrait être différente cette année.

Les frappes aériennes menées par les Etats-Unis en Iran le 28 février dernier devraient ainsi rebattre les cartes et faire bondir les tarifs du gaz en Europe dans les prochains mois.

Ces dernières ont déjà fait augmenter de 84,4% le prix du mégawattheure des contrats à terme de référence (TTF), qui sert de baromètre pour une grande partie des prix du gaz en Europe, en moins d’une semaine, selon toutel’Europe.eu.

Le prix avant le début de la guerre en Iran était de 32 € du mégawattheure, le 9 mars il a atteint 110,5 €, soit une augmentation significative de 245% en deux semaines. A titre d'information, le prix en France ce lundi est de 181,8 €

Pour les Français, cette hausse «va se répercuter» sur leur facture énergétique, «mais plutôt à partir de mai voire juin», selon les propos d’Édouard Lotz, responsable de la recherche sur le marché de l'énergie pour l’EPSA, relayés par RMC Conso.

Une hausse du prix repère du gaz constatée dès le 1er mars

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont néanmoins eu un premier effet direct sur les prix de l'énergie en France. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a ainsi annoncé une augmentation du prix repère du gaz dès le 1er mars en France, à hauteur de 5,3% pour un usage chauffage et de 4% pour un usage cuisson/eau chaude.

A titre de comparaison, cette dernière donnée n’avait pas subi la moindre hausse depuis juillet 2025 en France.

Pour rappel, le prix repère du gaz fixé à titre indicatif par la CRE fait office de référence pour la plupart des fournisseurs français en la matière depuis la fin du tarif réglementé en juin 2023.

Le ministère de l'Économie et des Finances a expliqué, le vendredi 6 mars dernier, que les factures de gaz vont augmenter pour les contrats sans offre à prix fixe. Cela représente environ 60 % des Français. Selon Bercy, les personnes n'ayant pas souscrit cette offre à prix fixe ne devraient pas payer plus de 10 euros de plus à partir du 1er mai.