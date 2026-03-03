«Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon m'ont rappelé les mots des pires antisémites d'extrême droite», charge Gabriel Attal

Invité ce mardi sur CNEWS, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal est revenu sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon quant aux noms juifs de divers personnalités comme Jeffrey Epstein ou encore Raphaël Glucksmann. «Quand j'ai entendu les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, cela m'a rappelé les mots des pires antisémites d'extrême droite», a-t-il dénoncé.