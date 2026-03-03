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«Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon m'ont rappelé les mots des pires antisémites d'extrême droite», charge Gabriel Attal

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Invité ce mardi sur CNEWS, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal est revenu sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon quant aux noms juifs de divers personnalités comme Jeffrey Epstein ou encore Raphaël Glucksmann. «Quand j'ai entendu les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, cela m'a rappelé les mots des pires antisémites d'extrême droite», a-t-il dénoncé. 

Gabriel Attaltemps fortLFI

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