Samy Debah : le conseiller municipal de Garges-lès-Gonnesse jugé pour participation à la reconstitution d'un mouvement dissous, dès ce mardi

Ce mardi s'ouvre le procès de Samy Debah. Le conseiller municipal de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) est accusé d'avoir participé à la tentative de reconstitution du mouvement Collectif Contre l'Islamophobie en France (CCIF), dissous en 2021, en compagnie de trois de ses anciens membres.

C'est ce mardi que débute le procès de Samy Debah. Le conseiller municipal d'opposition à Garges-lès-Gonnesse est convoqué au tribunal en compagnie de ses trois complices du Collectif contre l'Islamophobie (CCIF), organisation qu'il avait fondée et qui avait été dissoute par le gouvernement en 2020, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Une dissolution à laquelle s'était notamment opposée la Ligue des Droits de l'Homme (LDH). La dissolution avait ensuite été confirmée par le Conseil d'État en 2021.

Placé en garde à vue le 3 septembre dernier, Samy Debah se trouve depuis cette date sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Lui et ses trois complices sont soupçonnés de «participation au maintien ou à la reconstitution d’un groupement dissous». Il s'agit d'un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Soupçons de reconstitution du CCIF en CCIE

Le ministère de l'Intérieur avait effectué un signalement à la justice lorsque Gérald Darmanin était encore à sa tête, soupçonnant que le CCIF, dissous officiellement le 24 septembre 2021, avait été reconstitué en Belgique sous le nom de CCIE (Collectif contre l'Islamophobie en Europe) jusqu'au 3 septembre 2025.

Marion Pugliese, l'avocate de Samy Debah, avait confirmé en septembre les soupçons du ministère public envers son client sur le fait d'avoir maintenu le CCIF sous l'appellation CCIE. De son côté, l'avocate du CCIE, Me Sefen Guez, Guez soutient que «les deux entités n’ont rien à voir» et qu'«il s’agit d’une procédure politique.»

Dissous en 2020 par le gouvernement français, le CCIF s'était auto-dissous en décembre 2020 pour échapper aux poursuites du ministère public. Le Conseil d'État avait définitivement entériné sa dissolution en septembre 2021, estimant que l'auto-dissolution du groupe visait à échapper aux poursuites engagées contre lui.