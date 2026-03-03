Sécurité des musées : Laurence des Cars auditionnée ce mardi par la commission d'enquête parlementaire

Une semaine après sa démission de la présidence du Louvre, Laurence des Cars va répondre aux députés ce mardi 3 mars, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur la sécurité des musées.

Sur le grill face aux députés. Plus de quatre mois après le cambriolage du Louvre, l'ex-présidente du musée, Laurence des Cars, fera face aux députés ce mardi 3 mars, à partir de 18 h à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur la sécurité des musées.

Originellement programmée le mercredi 25 février, son audition a dû être annulée puis reprogrammée en raison de l'annonce de sa démission survenue le jour même. Christophe Leribault a été désigné pour succéder à ses fonctions.

L'ancienne présidente du musée émet des réserves quant à l'utilité de cette commission d'enquête. Il s'agit d'un «devoir de transparence mais qui n'apporte sans doute pas toute la sérénité nécessaire», confie-t-elle dans les colonnes du Figaro.

Alexandre Portier, président de cette commission, promet des «questions qui fâchent», critiquant par la même occasion l'existence à la tête du musée «d'une hyper-présidence qui n'existe pas dans les autres établissements» et serait notamment responsable du report de la mise en œuvre d'un schéma directeur de sûreté.

Le député LR n'a pas épargné les responsables du musée du Louvre : «Le vol du Louvre n'est pas un accident, il révèle des défaillances systémiques du musée. Ce qui est frappant, c'est de voir que le Louvre est devenu un État dans l'État», a-t-il estimé, ajoutant que le musée fonctionnait comme s'il «n'avait pas à rendre compte de la gestion de l'argent public».

une démission enfin acceptée

Avant l'annonce de sa démission, Alexandre Portier n'avait pas caché ses interrogations concernant le maintien de Laurence des Cars à la tête du Louvre à la suite du cambriolage : «Très clairement, il y a une liste de défaillances qui aurait déjà conduit dans pas mal de pays et d'établissements à un départ depuis longtemps», a-t-il déclaré.

Quelques jours plus tard, Laurence des Cars a pris son monde de court en présentant sa démission de la présidence du Louvre. Cette fois, Emmanuel Macron l'a acceptée. Pour rappel, deux jours après le cambriolage, Laurence des Cars avait souhaité démissionner une première fois, une requête refusée à l'époque par Rachida Dati, ministre de la Culture.

Cette dernière a également été questionnée par les députés dans le cadre de la commission d'enquête sur la sécurité des musées. Une audition qui s'est déroulée à huis clos pour «préserver la sérénité des débats».

De son côté, Laurence des Cars ne devrait pas bénéficier du même sort puisque sa situation est, selon le président de la commission «différente», de celle de Rachida Dati, engagée dans une âpre bataille pour la mairie de Paris.