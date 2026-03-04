Guerre en Iran : comment se passe le rapatriement des ressortissants français et qui prend en charge les coûts ?

Cette nuit, le premier vol organisé pour rapatrier des Français bloqués au Moyen-Orient a atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Comment s'est organisé leur retour et qui prend en charge les coûts ?

Une situation de crise. Depuis le samedi 28 février et le début de la guerre en Iran, l'une des préoccupations principales du gouvernement est de rapatrier les ressortissants français bloqués dans les pays du Moyen-Orient. Une mission rendue difficile par l'instabilité du trafic aérien dans les pays touchés par la guerre.

Si certains Français avaient réussi à regagner la France ce mardi via des vols commerciaux, le premier avion spécialement mis en place par le gouvernement pour rapatrier nos ressortissants au Moyen-Orient a atterri à Paris dans la nuit. En provenance de Mascate, capitale du sultanat, l'avion s'est posé peu avant 3h du matin mercredi sur une piste de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Une très bonne nouvelle mais qui laisse certaines interrogations en suspens. Comment ce type de rapatriement est-il organisé ? Qui prend en charge les coûts des vols ?

Sur ce premier vol, une centaine de places avaient été réservées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour les personnes les plus «vulnérables» a précisé Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger : «L'idée est de multiplier ce type de dispositif pour qu'un nombre le plus grand possible de Français puisse rentrer en sécurité», a-t-elle ajouté.

des prix avantageux

La ministre a détaillé l'organisation de ce type de vol : «Pour le vol d'hier, vous avez la France qui a mis en place un dispositif avec dix heures de route jusqu'à Mascate pour les personnes qui étaient à Dubaï qui ont pu prendre ce vol Air France», a expliqué Éléonore Caroit sur TF1.

🗣️ Le rapatriement par la France "aura un coût" pour les Français, explique @CaroitEleonore, mais "un coût qui reste très réduit par rapport à ceux que les Français doivent payer pour rentrer"



▶️ @agindrepic.twitter.com/AeIkYrt86S — TF1Info (@TF1Info) March 4, 2026

La ministre a également abordé le volet financier : «Nous avons réservé un certain nombre de places à des prix extrêmement avantageux par rapport aux prix que doivent payer les Français pour rentrer. Donc ça a un coût effectivement, mais c'est un coût réduit», a-t-elle précisé.

Un deuxième vol, pour rapatrier des ressortissants français en provenance d'Israël a été organisé, a annoncé Éléonore Caroit, qui a également insisté sur l'importance pour les Français encore bloqués de s'inscrire sur le Fil d'Ariane, plateforme permettant aux ressortissants à l'étranger de renseigner leur situation.