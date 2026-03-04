Messe en hommage à Pétain : l’organisateur jugé pour «contestation de crime contre l’humanité» ce mercredi

Jacques Boncompain, l'homme qui avait organisé une messe en hommage à Philippe Pétain en novembre 2025, va être jugé pour «contestation de crime contre l’humanité» ce mercredi 4 mars.

Une messe qui pourrait coûter cher à son organisateur. En novembre 2025, Jacques Boncompain a organisé une messe en hommage à Philippe Pétain, créant un tollé. L'homme de 84 ans, qui est également président de l’Association, pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain (ADMP), sera jugé ce mercredi 4 mars pour «contestation de crime contre l’humanité».

En plus de l'organisation de cette messe, les propos de l'octogénaire ont également choqué. Le 15 novembre, à la sortie de l'office religieux, Jacques Boncompain a soutenu devant des journalistes que le chef du régime de Vichy, condamné à mort en 1945, avait été «le premier résistant de France» et qu’il avait «sauvé» des juifs.

une plainte qui concerne également le prêtre

Une sortie qui avait créé la polémique, engendrant notamment la réaction du ministre de l'Intérieur. Laurent Nuñez avait jugé ces propos «contraires à notre mémoire collective» et avait condamné fermement sur le réseau X «toute tentative de réhabilitation d'une figure liée à la collaboration et à l'oppression».

Les propos tenus aujourd’hui en marge d’une messe en « hommage » à Philippe Pétain à #Verdun sont contraires à notre mémoire collective.



En soutien du maire de Verdun, je condamne fermement toute tentative de réhabilitation d’une figure liée à la collaboration et à l’oppression.… https://t.co/eBJAH5L1yn — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 15, 2025

De son côté, Xavier Delarue, préfet de la Meuse, avait décidé de déposer une plainte à l'encontre de Jacques Boncompain. Cette plainte vise aussi le prêtre qui a célébré la messe, mis en cause pour «provocation par ministre du culte à la résistance à l'exécution des lois ou actes de l'autorité publique».

Surnommé «vainqueur» de la bataille emblématique de Verdun dans l'est de la France en 1916, Philippe Pétain prit en 1940 la tête du régime de Vichy qui collabora avec l'Allemagne nazie. Il a été frappé d'indignité nationale en 1945 et condamné à mort, une peine commuée en prison à vie. Il est mort en détention en 1951.

Pour rappel, les propos révisionnistes sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Ils sont définis comme la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière d'un crime de génocide, de crime de guerre ou de crime contre l’humanité.