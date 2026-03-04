Mordue par un serpent, une fillette de 7 ans sauvée in extremis grâce à un antivenin livré en urgence par avion

Une Vietnamienne de 7 ans, mordue par un serpent venimeux début février à Hué, a été sauvée in extremis grâce à l’acheminement d’un antivenin. Un avion a été nécessaire pour lui apporter en urgence cette dose salvatrice.

Une morsure qui aurait pu être fatale. Au Vietnam, la mobilisation rapide d’un passager d’avion et d’équipes médicales a permis de sauver une fillette de 7 ans mordue par un serpent krait extrêmement venimeux. Un mois après les faits, l’enfant est totalement rétablie.

L’hôpital central de Hué a annoncé, lundi 2 mars, que la petite patiente, admise début février dans un état critique après une morsure de serpent krait, ne présentait plus aucune séquelle. Une issue inespérée au regard de la gravité de son état à son arrivée.

Une course contre la montre pour acheminer l’antivenin

Les faits remontent au 1er février. Selon les informations rapportées par Vietnam.vn, l’enfant est arrivée à l’hôpital avec une insuffisance respiratoire sévère et un état de grande léthargie. Les médecins ont rapidement dû l’intuber pour maintenir sa respiration avant de la transférer en soins intensifs pédiatriques.

Les examens ont confirmé la présence d’un venin neurotoxique provenant d’un serpent krait, une espèce redoutée dont la morsure peut provoquer une paralysie rapide. Les équipes médicales savaient alors que chaque heure comptait : l’antivenin est particulièrement efficace lorsqu’il est administré dans les 24 heures suivant l’envenimation.

Problème : le sérum n’était pas disponible sur place. L’hôpital a donc organisé en urgence son transport depuis un autre établissement.

Cinq flacons transportés par un passager

Cinq flacons d’antivenin ont finalement été acheminés par un passager volontaire à bord d’un vol de nuit à destination de Hué. Grâce à cette livraison express, les médecins ont pu administrer le traitement sans attendre.

L’état de la fillette s’est progressivement amélioré. Deux jours après l’injection, elle a commencé à bouger de nouveau les doigts et les orteils. Dix jours plus tard, elle avait retrouvé pleinement conscience et ne présentait plus de signes de paralysie.

Touchées par la situation précaire de sa famille, les équipes médicales ont également lancé un appel à la solidarité. Des dons ont notamment permis d’acheter un lit pour la fillette, qui dormait jusque-là à même le sol.