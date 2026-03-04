Municipales 2026 : descendant de d’Artagnan, élu depuis 50 ans, ce maire gascon tire sa révérence

Aymeri de Montesquiou, ancien sénateur, maire d’une commune du Gers depuis 1976 et descendant revendiqué du mousquetaire d’Artagnan, a décidé de tirer sa révérence et de ne pas se présenter lors des municipales 2026.

Une longue carrière. Si le but premier des municipales reste l’élection de maires français, elles sont aussi l’occasion de se pencher sur des destins politiques hors du commun comme celui d’Aymeri de Montesquiou, qui tire sa révérence après 50 ans à la tête d’une commune du Gers.

En effet, Aymeri de Montesquiou a été élu maire de Marsan, village gascon de 464 âmes, en 1976, à la mort de son père, qui dirigeait lui-même la mairie depuis 1953. Mais à 83 ans, l’édile a décidé de ne pas se représenter.

«Je frôle les cinquante ans de mairie, il ne faut pas avoir l'air de s'accrocher (…) C'est une décision qui me semble de bon sens», a confié à l'AFP le principal intéressé. Aymeri de Montesquiou sera tout de même en dernière position de la seule liste en lice dans ce village.

Plusieurs scandales judiciaires

Outre son mandat de maire, Aymeri de Montesquiou a été successivement conseiller départemental (1982-2015), député européen (1989-2013), député (1993-1997) et sénateur (1998-2015), terminant sa carrière politique nationale dans les rangs de l'UDI.

En 2012, la justice lui a donné le droit de faire accoler à son patronyme celui de d'Artagnan, célèbre mousquetaire des rois Louis XIII et Louis XIV, dont il revendique être le plus proche descendant connu.

Son nom complet étant déjà Aymeri de Montesquiou de Fezensac, l'ancien sénateur avait alors expliqué à l'AFP qu'il utiliserait d'Artagnan au lieu de ce deuxième patronyme pour ne «pas avoir une carte de visite à trois feuillets».

Ces dernières années, Aymeri de Montesquiou a vu son nom associé à plusieurs déboires judiciaires, dont celle du Kazakhgate, affaire de corruption présumée en marge de contrats avec le Kazakhstan en 2010, ou celle de la banque Delubac, qui lui vaut un procès pour recel d'abus de confiance.

Le Gascon vient de passer devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris lors de son procès pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale, dont le jugement doit être rendu en mai.