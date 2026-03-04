Municipales 2026 : en meeting à Nîmes, Jordan Bardella fustige la «violence verbale» de Jean-Luc Mélenchon

Après le chassé-croisé de Perpignan le week-end dernier, le leader du Rassemblement National Jordan Bardella s'est de nouveau attaqué à son adversaire de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting tenu à Nîmes mardi soir, en soutien au candidat RN à la mairie de la ville du Gard Julien Sanchez.

Après quelques jours de pause en raison du déclenchement de la guerre en Iran, la campagne des élections municipales 2026 a repris ses droits. Ainsi, Jordan Bardella était en meeting à Nîmes pour soutenir le candidat du Rassemblement National (RN) Julien Sanchez.

L'occasion était belle pour le président du RN de s'attaquer une nouvelle fois au leader de la France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon, dont le parti est proche de la Jeune Garde, dont certains membres sont accusés d'être responsables de la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon mi-février.

«Nous pensions naïvement que Jean-Luc Mélenchon serait gagné par la décence. Mais rien (...) n'arrête ce flux ininterrompu d'outrances, d'appels à la haine et de violence verbale, devenue désormais sa manière officielle de faire de la politique», a déclaré Jordan Bardella devant les 2.000 personnes du Parc des Expositions de Nîmes.

«Le leader de l'extrême gauche a fait ses choix : sa milice plutôt que la police, la violence politique plutôt que la démocratie, le communautarisme plutôt que la nation qui unit, les couleurs du Hamas plutôt que l'étendard tricolore», a ajouté le dirigeant du parti à la flamme.

Un discours aux allures de PRé-campagne présidentielle

Jordan Bardella a ensuite poursuivi son discours aux accents de pré-campagne présidentielle en dévoilant les axes principaux de son programme très à droite : suppression du droit du sol, «priorité nationale», expulsion des «criminels étrangers» mais aussi des squatteurs au nom du droit à la «propriété privée».

Un contenu quelque peu éloigné des enjeux locaux, bien que le président du RN ait comparé Nîmes au Mexique, récemment «mis à feu et à sang par un cartel», alors que dans la ville du Gard, «des quartiers entiers vivent sous la loi des bandes et des dealers».

Un soutien bienvenu pour julien sanchez

Un discours offensif de Jordan Bardella qui vise à remobiliser ses troupes à onze jours du premier tour des municipales, qui s'annonce serré dans la «Rome française». Le candidat RN Julien Sanchez se trouve au coude à coude avec son rival de droite Franck Proust (LR/Horizons), mais reste derrière le favori de gauche Vincent Bouget (PCF/PS/Ecologistes), qui caracole en tête des sondages.

«Le prochain maire de Nîmes sera soit Vincent Bouget, soit moi», a déclaré Julien Sanchez, estimant être l'unique rempart à la gauche. Avec cet appel à la mobilisation de ses électeurs, le candidat nationaliste espère être «le plus haut possible» pour «avoir une chance de battre les communistes». L'appui de Jordan Bardella ne sera pas de trop pour tenter de sécuriser une deuxième place qui serait synonyme de leadership à droite, dans un bastion historique de la droite républicaine.

De son côté, Jordan Bardella annonce clairement ses intentions au vu de la teneur de son discours lors de ce meeting à Nîmes. Le leader du Rassemblement National entend installer un duel avec la France Insoumise, désigné comme son adversaire principal en vue de l'élection présidentielle 2027.