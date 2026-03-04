Nouvelle allocation de la CAF : quelle est cette aide unique qui va fusionner 3 allocations ?

Le gouvernement vient de déposer au Conseil d’Etat un projet de loi visant à réformer en profondeur le système d’aides sociales versées par la Caisse d’allocations familiales (CAF), avec la création d’une allocation sociale unique. Ce qu’il faut savoir.

Annoncée à l’automne dernier par le Premier ministre Sébastien Lecornu, une réforme visant à réformer le système d’aides sociales versées par la CAF, longtemps débattue, devrait franchir une nouvelle étape législative dans les prochaines semaines.

Ce projet de loi est revendiqué comme un moyen de lutte contre la pauvreté, d’après l’entourage du ministre du Travail, Jean-Pierre Farrandou. Il entend faciliter l’accès à l’aide sociale et éviter des pertes de revenus avec une hausse de salaire ou un retour au travail.

Selon les dernières informations disponibles, le gouvernement a transmis le texte au Conseil d’État et vise une présentation en Conseil des ministres au printemps avant un examen parlementaire rapide.

Une fusion des principales prestations sociales

L’objectif affiché est clair : regrouper plusieurs aides aujourd’hui versées séparément, notamment le Revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et certaines aides au logement comme les APL, en une seule prestation. À terme, cette allocation sociale unique remplacerait ces aides distinctes par un versement consolidé.

Dans sa communication, le gouvernement met en avant plusieurs enjeux :

Simplifier l’accès aux droits en évitant les démarches multiples et les erreurs de calcul qui peuvent entraîner ruptures de droits ou retards de versement.

Réduire le non-recours aux aides, qui représente chaque année plusieurs milliards d’euros non perçus par les personnes éligibles.

Optimiser la gestion administrative, avec potentiellement une baisse des coûts de gestion pour l’État et les organismes sociaux.

Un chantier technique et politique

Malgré le consensus apparent autour du principe de simplification, le contenu précis du projet reste très discuté. Divers acteurs politiques et associatifs plaident pour que la réforme ne se traduise pas par une baisse effective du niveau des aides pour les ménages les plus modestes.

Des voix s’inquiètent notamment d’un «tirage vers le bas» des droits, si l’on harmonise les prestations. La réforme s’annonce également comme un enjeu politique sensible, traversant les lignes traditionnelles : certains partis de droite poussent pour une allocation unique plus incitative au travail, d’autres groupes veulent préserver ou renforcer les filet de sécurité sociale.

Initialement attendu en décembre 2025, le projet de loi avait été retardé par les débats budgétaires. Il est désormais attendu au printemps 2026 pour être débattu, avec une possible adoption avant l’été. Si le texte est voté, une mise en œuvre progressive à partir de 2027 pourrait être envisagée, selon les modalités qui seront définies en cours d’examen parlementaire.

Quelles conséquences pour les allocataires ?

Pour les bénéficiaires actuels du RSA, de la prime d’activité ou des aides au logement, les effets concrets de la réforme dépendront largement des règles qui seront retenues dans le texte final.

L’administration assure que l’objectif est d’améliorer la lisibilité des droits et de sécuriser les versements, sans réduire les montants. Mais des organisations sociales et certains députés insistent pour que des garanties explicites soient intégrées dans la loi, afin d’éviter des pertes financières pour les familles les plus vulnérables.