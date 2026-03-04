Record de pluies, deuxième hiver le plus chaud depuis 1900... La France a connu un mois de février «historique»

D'après les données de Météo France, février 2026 a été un mois «historique», jugé «anormalement» chaud et pluvieux.

Entre record de pluie, crues exceptionnelles et douceur quasiment sans précédent, le mois de février a été «historique» d'un point de vue météorologique. Le mois dernier s'est classé au deuxième rang des hivers les plus chauds depuis 1900. Février 2026 a été marqué par un excédent de pluie de 100%, mais aussi par des températures supérieures de 3,5 °C aux normales de la période 1991-2020.

D'après Météo France, l'hiver météorologique, de décembre à fin février, se situe au quatrième rang des hivers les plus doux depuis 1900. Avec une anomalie thermique de +1,7 °C, il se classe derrière les hivers 2019-2020, 2015-2016 et 2023-2024. Le mois de décembre a notamment été très doux (+1,5 °C), là où janvier a été proche de la normale (+0,3 °C). Pour février, Météo France est catégorique : le mois a été «très anormalement chaud».

«Il n'y a eu aucun jour sous la normale. Le mois s'est même achevé dans une extrême douceur, avec plus de 20 °C sur une large portion du territoire et plus de 25 °C dans le Sud-Ouest», développe le prévisionniste national.

Un hiver très arrosé

En matière de pluviométrie, l'hiver 2025-2026 se classe parmi les plus arrosés connus par le pays, au huitième rang avec un excédent de 35%. Le début d'année a été marqué par «un défilé de perturbations et tempêtes», notamment Goretti en janvier, suivie par Nils et Pedro en février.

Sans être inédites, ces pluies ont été «exceptionnelles, voire localement historiques». Elles sont comparables aux débuts d’années 1995, 2014 ou 2016, marqués par des épisodes de crues d’ampleur et d’inondations, notamment sur l’Ouest du pays, indique Météo-France.

Une «tendance à l'intensification»

D'après la climatologue Christine Berne, la succession de tempêtes observée en début d'année «ne peut pas a priori être attribuée au changement climatique», même si des études sont encore en cours à ce sujet.

«Si on regarde notre historique des hivers depuis le début de nos mesures (...), on n'observe pas de tendance à l'augmentation des précipitations sur le pays ou de façon très, très faible» depuis les années 1950, mais pour le futur, les modèles climatiques prévoient une «tendance à l'intensification des précipitations, mais pas à la fréquence des épisodes pluvieux», précise la scientifique.

Sachant que la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC), prévoit un réchauffement de l'Hexagone de 4 °C en 2100 par rapport à la période préindustrielle, on peut s’attendre, selon Météo France, «à des précipitations augmentant de l’ordre de 15% en moyenne à l’échelle de la France en saison hivernale».

18 jours en vigilance rouge crues

Sous les nuages, l'Hexagone a connu cet hiver 18 jours en vigilance rouge crues, «le record absolu» depuis la création de cette alerte en 2006. Au total, le pays aura vécu 49 jours en vigilance crues de niveau orange ou rouge sur l’hiver, «soit plus de deux fois la moyenne historique des 20 années d'existence du service de la Vigilance aux crues».

Dans ces conditions, l'ensoleillement en France a logiquement été déficitaire de 5% sur l'hiver et de près de 20% en février, malgré le retour du soleil en fin de mois. L'enneigement a quant à lui été «excédentaire et même record» sur certains massifs, avec des avalanches «d'ampleur exceptionnelle, jusqu'à des altitudes relativement basses», ajoute Christine Berne.

En février les sols sont devenus saturés en eau et ont atteint des niveaux records en moyenne, entraînant des débordements de cours d'eau et des inondations «majeures sur la Garonne, la Maine, la Loire et la Charente, entre autres».

Cet excès d'eau n'écarte toutefois pas le risque de sécheresse à l'été. Ce dernier dépendra de la pluviométrie à ce moment-là, mais aussi des températures printanières et estivales.