Rhône : un corps retrouvé calciné sur un parking, la piste du règlement de compte privilégiée

Un corps calciné a été retrouvé sur un parking dans la commune de Ternay (Rhône) ce mardi. Selon les premières informations, il pourrait s'agir d'un règlement de compte.

Une nouvelle victime du milieu criminel ? Un corps calciné a été découvert mardi près de Lyon et une enquête pour meurtre en bande organisée a été ouverte, a indiqué le parquet, rapporte l'AFP. Le corps a été retrouvé à une quinzaine de kilomètres au sud de Lyon, sur un parking de la commune de Ternay, à la limite de la ville voisine de Sérézin-du-Rhône.

Le parquet n'a pas donné de précision sur l'identité de la victime. Elle «doit être établie par la réalisation d'investigations complémentaires et d'examens techniques», écrit-il.

«Deux bastos dans la tête à Villeurbanne»

Mais Le Progrès a expliqué avoir reçu un message anonyme décrivant la victime comme un homme de 26 ans tué lundi soir à Villeurbanne et qualifié de «tête pensante» d'un groupe criminel, la Jefe Mafia, qui a revendiqué sur les réseaux sociaux ces derniers jours des incendies de halls d'immeuble.

Le média lyonnais a rapporté avoir reçu le message suivant : «Deux bastos dans la tête à Villeurbanne», suivi de cette affirmation : «L’unique chef et tête pensante de la Jefe Mafia exécuté une heure avant le rompt du jeûne [du ramadan]». La teneur du message laisse donc penser à un règlement de compte au sein du milieu criminel.

Les investigations, confiées à la DCOS (division de la criminalité organisée et spécialisée, ex-PJ), couvrent également les chefs de participation à une association de malfaiteurs en bande organisée et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée.