Sondage : 86% des Français souhaitent la chute du régime de la république islamique d’Iran

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 4 mars, 86% des Français souhaitent la chute du régime de la république islamique d’Iran.

Alors que s’achève le cinquième jours de guerre au Moyen-Orient, Israël et les Etats-Unis ont lancé ce mercredi 4 mars de nouvelles frappes sur l’Iran, afin d'affaiblir de régime, tout en visant les positions du Hezbollah au Liban. L’Iran continue de son côté de lancer des missiles contre Israël et sur les pays du Golfe. Un conflit entamé le 28 février et qui fait déjà vivement réagir l'Europe et la France.

Et les Français sont presque unanimes lorsqu'ils sont interrogés sur la possible chute du régime de la république islamique d’Iran. Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 4 mars, 86% d'entre eux souhaitent voir la fin des Mollah dans ce pays.

Cette même question avait été posée en juin 2025, avec un taux de personnes favorables de 80%. On constate donc une évolution de l'opinion en un peu moins d’un an. Dans le détail, les femmes interrogées (85%), comme les hommes (87%), ont exprimé leur souhait de voir chuter la république islamique d’Iran.

Néanmoins, selon les classes d’âge, les réponses varient davantage. On constate ainsi que chez les moins de 35 ans, 72% des sondés se disent favorables à la chute de ce régime, quand chez les plus de 50 ans, ce taux atteint 94%.

78% des sympathisants de la France insoumise veulent la fin de ce régime

En ce qui concerne les affinités politiques des sondés, les réponses restent proches. À gauche, le taux de personnes favorables à la chute du régime en place en Iran est de 87%. Chez les sympathisants de La France insoumise, 78% se disent favorables à la fin du régime des Mollah. À droite, le pourcentage s’élève à 90% sans fluctuation entre les différents partis.

Quel successeur pour Ali Khamenei ?

Au pouvoir depuis 1979, le régime islamique vacille pour la première fois. L’Iran s’apprête à vivre l'une des transitions les plus incertaines de son histoire. Le prochain guide suprême doit être choisi par l’Assemblée des experts, fortement affaiblie, un organe composé de 88 dignitaires religieux élus au suffrage universel tous les huit ans.

En attendant, les candidats potentiels doivent d’abord être passés en revue et approuvés par le Conseil des gardiens, l'organe chargé de veiller au respect de la Constitution iranienne. l'Iran a décrété quarante jours de deuil après la mort de son guide suprême. D'après CNN, le pouvoir par intérim souhaiterait un choix rapide afin de montrer une certaine stabilité de la République islamique. En parallèle, dans un entretien accordé à ABC News, Donald Trump a affirmé avoir une idée de «qui prendra la suite en Iran».

Toutefois la méthode pour mettre fin au régime divise. Selon un autre sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié parallèlement ce mercredi, près d'un Français sur deux (49%) approuve l'intervention militaire de Donald Trump en Iran.

* Sondage réalisé les 3 et 4 mars par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.