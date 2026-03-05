«10.000 euros détournés» : il utilise les économies de son fils de 10 ans pour se remarier, l'enfant porte plainte

En Chine, un père divorcé a été condamné par la justice à rembourser plus de 10.000 euros à son fils de 10 ans après avoir utilisé les économies de l'enfant pour financer son remariage.

Un geste immoral. Un tribunal chinois a ordonné à un père de famille de rembourser intégralement les économies de son fils de 10 ans, après avoir retiré l'argent placé sur le compte bancaire de l'enfant pour payer sa cérémonie de remariage, d'après le South China Morning Post.

Le jeune garçon, prénommé Xiaohui, vit à Zhengzhou, dans la province du Henan, au nord de la Chine. Après le divorce de ses parents survenu deux ans plus tôt, il résidait avec son père. Au fil des célébrations du Nouvel An lunaire, l'enfant avait accumulé près de 10.000 euros d'«argent porte-bonheur», reçus dans les traditionnelles enveloppes rouges, appelées hongbao.

Cette somme avait été déposée sur un compte bancaire ouvert à son nom par son père. Mais après le remariage de ce dernier et le départ de l'enfant pour vivre chez sa mère, celle-ci découvre que le compte a été vidé : 10.342 euros, intérêts compris, ont été retirés sans autorisation pour financer la cérémonie.

Un conflit familial porté devant la justice

Lorsque Xiaohui a demandé à récupérer son argent, son père a refusé, estimant que les dons provenaient essentiellement de membres de sa propre famille et qu'ils ne devaient être remis à l'enfant qu'à sa majorité. Face à cette impasse, le garçon (représenté légalement) a saisi la justice. Le tribunal a alors examiné la nature juridique de ces sommes et le rôle du parent en tant que gestionnaire des biens d'un mineur.

Les juges ont estimé que l'argent offert lors du Nouvel An appartenait pleinement à l'enfant. En retirant et en utilisant ces fonds pour des dépenses personnelles, le père a porté atteinte aux droits de propriété de son fils. La justice a donc ordonné le remboursement intégral de la somme.

Les enveloppes rouges, une tradition encadrée par la loi

En Chine, le Nouvel An lunaire s'accompagne traditionnellement de la distribution d'enveloppes rouges contenant de l'argent, symbole de chance et de prospérité pour l'année à venir. Les enfants (mais aussi les adultes célibataires) en sont les principaux bénéficiaires. Dans les faits, cet argent est souvent conservé par les parents, soit pour éviter des dépenses impulsives, soit pour équilibrer les échanges de cadeaux entre familles. Mais le droit chinois encadre strictement cette pratique.

Selon le Code civil, les sommes offertes constituent juridiquement un cadeau appartenant à l'enfant. Les parents peuvent en assurer la gestion dans son intérêt, mais ne peuvent ni se les approprier ni les utiliser pour leurs dépenses personnelles.