Finistère : six allocataires du RSA et la CGT accusent le département de «contrôles abusifs»

Six allocataires du RSA et la CGT ont attaqué le département du Finistère en justice pour des «contrôles abusifs» assimilés à du «harcèlement moral institutionnel». Une vingtaine de cas, accompagnés de témoignages, sont détaillés dans la citation à comparaître.

Le Finistère trop virulent avec ses allocataires RSA ? Le président (DVD) du conseil départemental du Finistère Maël de Calan et un des cadres de la collectivité sont cités à comparaître en correctionnelle par la CGT et six allocataires du RSA qui leur reprochent des contrôles s'apparentant à du «harcèlement moral institutionnel», a annoncé le syndicat mercredi, rapporte l'AFP.

Dans un communiqué, le département a protesté «très vivement» contre des «méthodes qui détournent les voies de droit». «Ces personnes critiquent en réalité la stricte application de la loi : le département demandera en conséquence leur condamnation pour procédure abusive», a prévenu la collectivité.

Ludovic Morin, secrétaire général de la CGT du Finistère, fait au contraire état de «témoignages poignants et édifiants» de nombreux allocataires relatant des «contrôles abusifs» lors desquels étaient demandés des «documents administratifs incroyablement compliqués à obtenir».

«Dans ce département, on est sur le dos des allocataires et on ne les lâche plus», a décrit le syndicaliste, évoquant «quelque chose de systématisé» et des «allocataires devenus des harcelés».

une baisse importante du nombre d'allocataires en 4 ans

Depuis quatre ans, le nombre d’allocataires du RSA est passé dans le Finistère de 18.000 à 13.500, une baisse qui s’explique, selon le département «pour environ les deux tiers d’entre eux par le retour à l’emploi».

Une vingtaine de cas, accompagnés de témoignages, sont détaillés dans la citation à comparaître de 75 pages, qui calcule un taux de radiation pour fraude de 39,8% dans le Finistère en 2024, contre 1,96% au niveau national. Il y aurait ainsi près de trois fois plus de sorties du dispositif RSA dans le Finistère que dans le reste de la France.

Maël de Calan et Romain Chantelot, directeur emploi, insertion et logement du département, sont convoqués le 30 mars prochain devant le tribunal correctionnel de Brest pour une audience de consignation.

Une audience sur le fond est attendue début 2027, a précisé l'avocat de la CGT Me Franck Carpentier, au cours d'une conférence de presse.