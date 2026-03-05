Guerre en Iran : pressions, intimidations, agressions... Des opposants au régime des Mollahs menacés en France

Depuis le début de la guerre en Iran, des personnalités iraniennes installées en France et qui s'opposent au régime des Mollahs subissent toute sorte d'intimidations, au point d'obtenir une protection policière rapprochée ces derniers jours.

Alors que la population iranienne doit subir à la fois les bombardements des armées américaine et israëlienne et à la répression des gardiens de la révolution, des personnalités iraniennes habitant en France doivent également faire face à des situations périlleuses : coups de fil anonymes, envois de photos d’hommes en armes, insultes et menaces de mort.

Ces personnalités, ouvertement opposées au régime des Mollahs, ont reçu des messages malveillants, ce qui leur a valu d'obtenir une protection policière renforcée. Le ministère de l'Intérieur a également annoncé que des patrouilles supplémentaires seraient déployées aux abords de lieux régulièrement fréquentés par l'opposition iranienne.

journalistes et intellectuels dans le viseur

Certaines de ces personnalités se sont confiées auprès de nos confrères du Figaro. C'est le cas notamment de l’essayiste franco-iranienne Mona Jafarian, qui raconte les menaces qu'elle a récemment reçues : «le pire, ça a été ce coup de fil en provenance d’Iran, me demandant de me taire» affirme l'écrivaine, qui retranscrit les propos que l’homme au bout de fil lui a lancés : «est-ce que tu veux que je t’envoie des photos de tes enfants, là tout de suite ?».

La peur a alors envahi la quadragénaire : «J’ai raccroché et je n’ai plus jamais répondu». Sous protection policière depuis deux ans, Mona Jafrarian confie recevoir des menaces de mort ou de viol «depuis deux ou trois semaines» souvent en provenance «de Libanais du Hezbollah», qu’elle «transfère immédiatement à la police».

Autre personnalité en danger, la journaliste et productrice Nazila Golestan a reçu ses premières menaces en 2017, peu de temps après avoir réalisé un documentaire sur l'ancien guide suprême Ali Khamenei, récemment tué. Elle raconte notamment avoir coupé les ponts avec sa famille pour la protéger.

«Ils ont attaqué mon frère, ma mère, en Iran. En France, on a cassé les vitres de ma maison. Pour sa sécurité, j’ai coupé les relations avec ma famille» confie la journaliste, qui reste ciblée par des attaques sur le sol français. «Actuellement ce sont surtout des menaces et des photos érotiques que l’on m’envoie. On me traite d’espionne de la France. Il y a trois semaines, je me suis fait agresser dans le métro, par un homme qui m’a frappée avec son sac à dos», révèle-t-elle.

Emmanuel Razavi est une autre personnalité iranienne menacée. Si l'auteur de l'ouvrage La Pieuvre de Téhéran estime ne pas être «un opposant», mais «juste un journaliste franco-iranien qui fait son travail», il est malgré tout «sous protection policière, menacé de mort par les services secrets iraniens», tout comme «une dizaine» de ses compatriotes.

Il précise avoir reçu des messages qui glacent le sang : «des anonymes m’ont adressé des messages affirmant qu’ils savaient où se trouvaient certains de mes contacts en Iran, qu’ils connaissaient mes déplacements. Un site proche des Gardiens de la révolution islamique a aussi dit qu’ils m’attraperaient, me ramèneraient en Iran et me pendraient», déclare-t-il.

DES MENACES venues aussi de france

Le plus surprenant, c'est que certaines menaces ne proviennent pas directement du régime iranien mais de personnes non liées à la guerre en Iran. Ce cas de figure s'est présenté pour Mahyar Monshipour. Né en Iran mais arrivé en France à l'âge de 10 ans, l'ancien boxeur affirme recevoir régulièrement des insultes et même des menaces depuis qu'il a répondu de façon cinglante à Teddy Rinner sur le port du voile dans le sport.

«Certains me disent qu’ils savent où me trouver à Poitiers, et diffusent des adresses d’endroits où je me rends fréquemment» révèle-t-il, conscient des conséquences dramatiques que cela pourrait engendrer, car «sur les réseaux sociaux, c’est ce qui a amené au meurtre de Samuel Paty» comme il le rappelle.

Malgré le danger qui le guette, celui que l'on surnommait «Little Tyson» durant sa carrière refuse d'être protégé par la police : «je fais très attention le soir quand je sors, mais je refuse d’être sous protection policière, parce que ce n’est pas une vie...». Ce qui ne l'empêche pas d'exprimer ses convictions : «qu’on me traite de ’vendu’ ou de ’kouffar’ (infidèle), ça m’est égal. Mais je me réjouis, comme une grande majorité d’Iraniens, de cette attaque des États-Unis et d’Israël, car on vit sous occupation depuis 1979» affirme le multiple champion du monde super-coq WBA au Figaro.

De son côté, Mona Jafarian confie recevoir le même type de menaces «de la part d’islamistes de France», souvent «à la suite de posts de comptes d’extrême gauche». Elle précise aussi qu'on lui a crevé les pneus de sa voiture «trois fois en un mois».

Bien qu'elles vivent en France, dans un pays libre, ces voix dissidentes iraniennes connues sont clairement menacées par le régime de leur pays. Malgré les intimidations de toute sorte, ces opposants à la république islamique veulent continuer à lutter pour obtenir la liberté d'expression en Iran.