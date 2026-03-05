Guerre en Iran : un avion d'Air France, chargé de rapatrier des Français du Moyen-Orient, fait demi-tour après des tirs de missiles

Un avion d'Air France affrété par les autorités françaises pour rapatrier des ressortissants bloqués au Moyen-Orient a été contraint de faire demi-tour jeudi soir. En cause, Des tirs de missiles signalés dans la zone.

Retour au point de départ. Un vol spécial organisé pour évacuer des ressortissants français du Moyen-Orient a dû interrompre sa mission ce jeudi. Un avion d'Air France, affrété par Paris, a été contraint de faire demi-tour alors qu'il se rendait aux Emirats arabes unis depuis Le Caire, en raison de tirs de missiles signalés dans la zone.

L'information a été confirmées par le ministre français des Transports, Philippe Tabarot. Sur le réseau social X, il a indiqué que l'appareil, qui devait aller chercher des Français à Dubaï, n'avait pas pu poursuivre sa route en raison de la situation sécuritaire. «Cette situation témoigne de l'instabilité dans la région et de la complexité des opérations de rapatriement», a t-il déclaré.

Un avion vide au moment des faits

De son côté, Air France a précisé que le vol concerné (le AF4190 reliant Paris-Charles-de-Gaulle à Dubaï via Le Caire) avait fait demi-tour en raison de «l'évolution du contexte sécuritaire à destination».

La compagnie souligne que l'appareil ne transportait pas de passagers au moment des faits. Il se rendait dans la région afin de récupérer des ressortissants français dans le cadre d'une opération d'évacuation organisée en coordination avec le ministère des Affaires étrangères.

«Nos équipes restent mobilisées aux côtés de France Diplomatie. La sécurité de nos clients et membres d'équipage est notre impératif absolu», a indiqué la compagnie dans un communiqué publié sur X.

Des opérations de rapatriement complexes

Malgré ces difficultés, les opérations d'évacuation se poursuivent.Un premier vol organisé pour rapatrier des Français bloqués au Moyen-Orient depuis le début du conflit est arrivé mercredi à Paris en provenance d'Oman.

Selon Air France, la gestion des passagers prioritaires est entièrement assurée par les services du ministère des Affaires étrangères, qui se concentrent notamment sur les personnes les plus vulnérables.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région, la compagnie aérienne a également décidé de suspendre ses vols commerciaux réguliers vers certaines destinations du Moyen-Orient.