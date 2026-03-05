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Pénurie de carburant : «Nous avons des stocks de produits pétroliers et nous dépendons très peu du détroit d'Ormuz», rassure Francis Pousse

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Nous avons des stocks de produits pétroliers et nous dépendons très peu du détroit d'Ormuz», a rassuré le président national de la branche Distributeurs Carburants et Énergies nouvelles du syndicat Mobilians, Francis Pousse, ce jeudi sur CNEWS, au sujet d'une éventuelle pénurie d'essence et de gasoil en France à cause de la guerre en Iran.

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