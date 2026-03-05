Pluie-inondation : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pluie-inondation ce vendredi 6 mars. Une goutte froide venue du Maroc est en cause.

L'ambiance est globalement printanière en France, mais le pays n'est pas à l'abri de quelques gouttes. Des entrées maritimes s'attardent notamment sur le Languedoc-Roussillon et Météo-France a placé trois départements en vigilance pluie-inondation pour la journée de ce vendredi 6 mars.

Les territoires concernés sont l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Ce jeudi, une goutte froide, associée à la dépression Regina, est remontée depuis le Maroc vers les Baléares, maintenant le courant humide sur la région.

© Météo France

«Dans ce flux de sud-sud-est, les nuages s'accumulent et les pluies deviennent plus régulières autour du golfe du Lion», explique Météo-France. Ces entrées maritimes resteront compactes vendredi, «apportant encore des pluies régulières et localement soutenues, en particulier sur le Roussillon et les reliefs».

Sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales les pluies seront modérées, voire fortes par moment, notamment sur le relief de l'est des Pyrénées. Elles se renforceront sans doute en soirée, en particulier sur le nord du Languedoc.