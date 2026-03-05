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Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pour un risque de vents violents concernant la journée de vendredi 6 mars.

Un risque concentré dans le quart sud-ouest de l’Hexagone. Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pour un risque de vents violents pour la journée de vendredi 6 mars. 

© Météo-France

Les départements concernés sont la Haute-Garonne et le Tarn.

«Le vent d'est reste sensible sur le pourtour méditerranéen avec des rafales entre 60/70 km/h. Le vent d'autan souffle en rafales jusqu'à 70 à 90 km/h», a anticipé l’organisme météorologique de référence pour la journée de vendredi.

Sur le même sujet Météo : quand la pluie va-t-elle faire son retour dans l’Hexagone ? Lire

Outre ces 2 départements placés en vigilance jaune pour les vents violents, Météo-France a également placé 8 départements en vigilance jaune pour les crues. De plus, 3 autres départements sont ciblés par une vigilance jaune pour «pluie-inondation», ainsi que 2 pour des risques d'avalanche. 

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