Violences faites aux femmes : les appels au 3919 en hausse de près de 8% en 2025

Les chiffres de la ligne d'écoute 3919-Violences Femmes Info, révélés ce jeudi 5 mars, montrent une hausse des appels de près de 8% en 2025.

La sonnerie du 3919 a trop souvent retenti en 2025. Avec 108.241 appels enregistrés, la ligne d'écoute Violences Femmes Info a connu une augmentation de 7,8% de ses sollicitations par rapport à 2024. Soit la hausse la plus importante depuis 2020.

Gérée par la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), cette ligne d'écoute gratuite et anonyme informe les victimes de leurs droits et les oriente vers des démarches adaptées.

Sur 63.500 appels concernant des violences conjugales reçus en 2025, 85% portaient sur des violences psychologiques, 71% verbales et 48% physiques.

Des violences cumulées

Les violences économiques viennent ensuite (23%). Elles visent à rendre la femme dépendante de son partenaire, par exemple en lui interdisant de travailler ou en lui subtilisant ses moyens de paiement.

Dans le détail, 15% de ces appels dénonçaient des violences sexuelles, 10% des cyberviolences conjugales comme la géolocalisation et 6% portaient sur des violences administratives, telles que la confiscation des papiers d'identité. En règle général, les femmes contactant le 3919 font état de deux ou trois formes de violences cumulées.

D'après la directrice générale de la FNSF, l'augmentation du nombre d'appels peut s'expliquer par le fait que les victimes parlent plus ou que la ligne est davantage connue, notamment grâce à la visibilité des réseaux sociaux.

Des «témoignages lourds»

Mine Gumbay souligne en outre que les femmes peuvent moins compter sur des associations de proximité, parfois touchées par des baisses de subventions.

Les appels au 3919 sont recueillis par des écoutantes qui pointent des changements dans leur activité. Selon la directrice générale de la FNSF, «elles écoutent de plus en plus souvent des témoignages lourds, évoquant des actes de torture et de barbarie».

La ligne reçoit par ailleurs un nombre plus important d'appels d'hommes qui dénigrent le travail du 3919, insultent les écoutantes et exigent que le service soit ouvert aux hommes. Mine Gumbay les décrit comme des «masculinistes qui n'ont pas compris le sens du dispositif».

D'après la FNSF, «près d'une quinzaine de questions au gouvernement demandant l'ouverture du 3919 aux hommes ont été pilotées par des membres de collectifs masculinistes» en 2025.