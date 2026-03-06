Bison Futé : voici les axes où les conditions de circulation seront les plus difficiles ce week-end

Avec la fin de leurs congés d'hiver, les vacanciers de la zone C seront sur les routes ce week-end. Quelques encombrements sont attendus samedi.

Les vacances d'hiver s'achèvent pour la zone C et la circulation s'en ressent. Bison futé prévoit quelques ralentissements pour le samedi 7 mars, identifié comme «la journée la plus circulée de cette fin de semaine», notamment dans l'Est et en Ile-de-France.

Contrairement à vendredi, où la France sera au vert dans le sens des départs comme des retours, la carte se teintera légèrement d'orange ce samedi, signe d'une «circulation difficile».

Dans le sens des départs, les axes desservant la région Auvergne-Rhône-Alpes seront notamment «très fréquentés», à l'image des autoroutes A40, A43, mais aussi de la RN85. D'après Bison futé, les encombrements «devraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en début de soirée».

© Bison futé

Pour échapper aux bouchons, le service d'information routière conseille d'éviter l'A40 entre Mâcon et Passy ainsi que l'A46 et la RN346 de 10h à 16h. Même chose pour l'A43 entre Lyon et le tunnel de Fréjus mais aussi la N85 entre Grenoble et Gap, de 9h à 18h.

Dans le sens des retours, les principales difficultés devraient être concentrées sur les routes du quart Nord-Est, à savoir l'A5, l'A31 et l'A39. La circulation sera aussi difficile sur l'autoroute A6, «du milieu de la matinée et jusqu'en fin d'après-midi», voire même jusque tard dans la soirée en ce qui concerne l'Ile-de-France.

Il sera donc plus prudent de rejoindre ou traverser la région avant 10h ou après 23h. Dans ce sens de circulation Bison futé recommande aussi d'éviter l'autoroute A5 entre Langres et Troyes de 14h à 18h ou encore l'A31 entre le Luxembourg et Nancy de 12h à 17h.

La même consigne est préconisée pour l'A39 entre Viriat et Dijon de 11h à 16h, ainsi que pour l'A6 entre Lyon et Beaune, de 9h à 19h. Un retour à la normal est attendu dès dimanche, avec une carte des routes de France à nouveau totalement verte.