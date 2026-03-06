Dette : après l’avoir abaissée en septembre, Fitch maintient la note de la France

Après avoir abaissé sa note à A+ en septembre, l'agence Fitch s'est de nouveau prononcée ce vendredi à propos de la santé financière de la France. Alors qu'une baisse était redoutée, la note de l'Hexagone a été maintenue au même rang.

Un soulagement pour le pays. L'agence américaine Fitch Ratings a ouvert le bal des notations de printemps ce vendredi en annonçant maintenir la note de la France, qu'elle avait été la première des trois grandes agences à abaisser en septembre dernier. Fitch Ratings note donc toujours la France A+, considérant ainsi sa dette comme «de qualité moyenne supérieure».

En abaissant d'un cran la note française à l'époque, l'agence avait souligné «le faible bilan» du pays en matière de réduction du déficit public et de respect des règles budgétaires de l'UE. Elle s'inquiétait à l'époque «de la fragmentation et de la polarisation croissantes de la vie politique française».

Une croissance meilleure que prévu

Mais elle relevait aussi que l'économie du pays était «vaste et diversifiée», avec un revenu par habitant et des indicateurs de qualité de la gouvernance «nettement supérieurs à la médiane des pays» classés A. Fitch observait alors qu'une évolution du ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) allant dans le sens «d'une trajectoire descendante à moyen terme», soit par assainissement budgétaire soit par croissance plus soutenue qu'anticipé, pourrait lui faire améliorer sa note.

A l'inverse, elle l'abaisserait encore, ou passerait au moins la perspective de stable à négative, si ce ratio «augmentait durablement à moyen terme».

Six mois plus tard, les deux scénarios d'amélioration ne se sont pas vraiment matérialisés, même si la croissance de 2025 a été un peu meilleure que prévu par Fitch, 0,9% au lieu de 0,7%. Le Premier ministre de centre droit Sébastien Lecornu n'est parvenu à faire adopter un budget «de compromis», avec l'appui des socialistes, qu'en février.

Fitch maintient le statu quo

Ce fut au prix d'une réduction moindre qu'espérée du déficit public, mais réduction tout de même : il devrait avoisiner cette année 5% du PIB, après 5,4% en 2025. Le gouvernement avait initialement prévu 4,7%, avant de faire des concessions importantes à la gauche, dont la suspension de la réforme des retraites.

«Je dirais à 75% que Fitch va maintenir un statu quo, et à 25% qu'elle pourrait abaisser la perspective de stable à négative», avait déclaré pour l'AFP l'économiste Eric Dor, professeur à l'école de commerce parisienne IESEG. Et l'agence lui a donné raison.

Les deux autres grandes agences de notation doivent se prononcer sur la note française dans les semaines suivantes : Moody's le 10 avril puis S&P Global Ratings le 29 mai. Cette dernière a également abaissé la note française à A+ à l'automne, avec aussi une perspective stable.