Guerre en Iran : dans quels cas l’Urssaf peut-elle contrôler les influenceurs exerçant à Dubaï ?

Depuis le début de la guerre en Iran, et les frappes iraniennes contre Dubaï, certains influenceurs sont dans le viseur des internautes pour leur optimisation fiscale. L’Urssaf peut décider de déclencher des contrôles visant les créateurs de contenus, mais sous certaines conditions.

Non, ils ne seront pas attendus à la descente de l’avion. Depuis le 28 février, plusieurs influenceurs français basés à Dubaï ont demandé l’aide de la France afin de les rapatrier, et ce à la suite des tirs de missiles lancés par Téhéran et visant plusieurs pays du Golfe, notamment les Emirats arabes unis.

Maeva Ghennam, Kamila Cardoso, Elodie Gossuin… À travers des publications sur les réseaux sociaux, les influenceurs ont exprimé leur peur à la suite des explosions qui retentissent dans le ciel dubaïote. Depuis, certains messages et photomontages, invitant l’Urssaf, l’organisme chargé de vérifier les cotisations de Sécurité sociale, à contrôler les créateurs de contenus dès leur arrivée sur le sol français, pullulent sur le réseau social X.

«Les youtubeurs français qui étaient partis pour ne pas payer d’impôts (ce qu’on ne peut décemment pas leur reprocher) ont besoin de la France pour revenir. Et les agents de l’Urssaf les attendent à l’aéroport Charles de Gaulle», écrit un utilisateur, accompagnant son message d’une photo montrant deux agents en uniforme bleu marine, dont l’un d’eux porte un brassard avec écrit en lettres majuscules blanches sur fond bleu «URSSAF».

Il se passe des choses graves à Dubaï.

Mais aussi des choses très drôles.

Les youtubeurs français qui étaient partis pour ne pas payer d'impôts (ce qu'on peut décemment pas leur reprocher) on besoin de la France pour revenir.

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Et les agents de l'URSSAF les attendent à CDG

🤡🤡 pic.twitter.com/KXXIhyq3a0 — AuBonTouiteFrançais 🍾🍾🍾 (@VictorSinclair3) March 2, 2026

En réalité, l’Urssaf ne s’occupe pas du tout du contrôle du régime fiscal d’une entreprise et d’un auto-entrepreneur, d’autant plus qu’en France, seules les personnes dont la résidence fiscale se trouve en France, qu’elles soient de nationalité française ou non, sont imposables. Ce qui n’est pas le cas des influenceurs français qui exercent leur activité depuis Dubaï, comme Maeva Ghennam ou Nabilla Vergara. Ceux-ci ne sont, donc, pas soumises au régime fiscal français tant qu'ils résident aux Emirats arabes unis plus de 183 jours par an.

Néanmoins, et comme le précise Me Emmanuel Gayat, avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit du travail et en droit social, à 20 Minutes, «l’Urssaf peut aller regarder dans leur comptabilité». Concrètement, l’organisme pourrait se concentrer sur les cotisations sociales des influenceurs, celles-ci n’étant pas liées au lieu de résidence.

Des contrôles «très encadrés»

«En matière de Sécurité sociale, les cotisations sont dues y compris sur des revenus qu’on perçoit à l’étranger si l’activité qui les a générés est en France», a expliqué l’avocat à nos confrères, ajoutant que les contrôles de l’Urrsaf restent «très encadrés et doivent avoir lieu au siège de l’entreprise concernée» ou à distance, et ce grâce aux éléments fournis par les créateurs de contenus concernés par les vérifications.

Plus largement, l’Urssaf peut s’intéresser à la situation d’un influenceur résidant à l’étranger si, par exemple, ses contrats sont conclus avec des sociétés françaises ou si ses ressources proviennent majoritairement d’entreprises françaises ou de clients résidents sur le territoire français.

Dans d’autres cas, et même si l’influenceur prétend résider à l’étranger, l’Urssaf peut considérer que le créateur de contenus est «résident français». Cela peut s’expliquer par le fait que cet entrepreneur indépendant passe une majeure partie de l’année en France, donc plus de 183 jours par an, ou qu’il garde son centre des intérêts économiques dans l'Hexagone. Dans ce cas précis, l’organisme peut réclamer les cotisations sociales.

Et parfois, résider plus de 183 jours par an à Dubaï ne suffit pas aux influenceurs pour «contourner» les contrôles de l’Urssaf. Car en effet, les autorités regardent surtout le lieu réel des activités, des clients et des revenus.