Guerre en Iran : tout savoir sur les porte-hélicoptères amphibies de la classe «Mistral», dont l'un d'eux est déployé en Méditerranée

La France a décidé ce vendredi de déployer un porte-hélicoptères amphibie en Méditerranée afin de «compléter le dispositif» militaire dépêché par Paris au Moyen-Orient. Voici ce qu'il faut savoir sur cette classe de bâtiments polyvalents.

La France intensifie sa présence dans une région sujette au conflit. Ce jeudi, le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé en mer Méditerranée, à la suite de l’annonce d’Emmanuel Macron mardi dernier.

Afin de «compléter son dispositif militaire», Paris a également déployé son porte-hélicoptères amphibie (PHA) baptisé Tonnerre, de la classe Mistral, a affirmé une porte-parole de l’État-major des Armées. Celui-ci sera amené à rejoindre la frégate Languedoc, déjà positionnée au large de Chypre.

Des missions très variées

La France dispose de trois porte-hélicoptères amphibies, le Mistral, le Dixmude et le Tonnerre. Ces derniers, lourds de 21.500 tonnes et de longs de 199 mètres pour 32 mètres de large, sont décrits comme des bâtiments polyvalents.

Selon le ministère des Armées, ils sont «capables de mener des opérations de gestion de crise, de transport ou encore d’évacuation sanitaire et de soutien médical par des moyens amphibies et aéromobiles». A son bord, ce porte-hélicoptères peut accueillir 177 marins, plus un état-major embarqué et jusqu’à 400 à 900 soldats. En cas d’évacuation de ressortissants, le PHA peut atteindre une capacité de 1.500 personnes.

Hangars, hôpital et radars

Lourdement équipé, ce porte-hélicoptères, considéré comme un «port flottant», dispose d’un hangar de 2 650 m² pour 60 véhicules blindés ou 13 chars, mais aussi un autre pouvant entreposer 16 hélicoptères. Celui-ci possède également à son bord d’un hôpital de 69 lits et deux blocs opératoires.

Il est équipé de trois groupes électrogènes de propulsion, deux canons, quatre mitrailleuses, ainsi que de deux systèmes d’autodéfense «surface-air à très courte portée», trois radars de navigation, un radar de veille air-surface et de leurres anti-torpilles. Il dispose aussi de quatre embarcations rapides.

Un bâtiment opérationnel

Ce n’est pas la première fois que la France envoie un porte-hélicoptères dans cette zone du monde. A l’automne 2024, un bâtiment de ce type était allé se prépositionner au large du Liban par précaution, au cas où une opération de rapatriement des ressortissants français devait être déclenchée alors qu'Israël affrontait le Hezbollah libanais. Le Mistral avait également permis d’évacuer des milliers de Français au large de Beyrouth en 2006.

Le Tonnerre avait aussi été envoyé au Liban pour aider les secours après la double explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020.

Face à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis et Israël qui s'est étendue au Liban, où Israël pilonne le Hezbollah pro-iranien, la France renforce ses moyens militaires au Proche et Moyen-Orient dans une posture «strictement défensive», selon le président Emmanuel Macron.

«Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, la France doit prendre des dispositions pour sa sécurité, celle de ses ressortissants et de ses bases ainsi que celle de ses alliés dans la région», a-t-il déclaré mardi lors d’une allocution solennelle,