Météo : giboulées de mars, retour de la fraîcheur... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Après un week-end aux allures printanières, la deuxième semaine du mois de mars sera moins clémente, puisque les températures baisseront et la pluie devrait faire son retour dans l’Hexagone.

Après le beau temps… la pluie. Au sortir d’une semaine aux allures printanières, où il était possible de profiter du soleil et des températures au-dessus des normales de saison, le mois de mars devrait se poursuivre de façon plus «habituelle», selon Météo-France, qui prévoit le retour des fameuses «giboulées» entrecoupées par des éclaircies passagères. Les températures perdront quant à elles entre 1 et 2 °C en moyenne sur l’ensemble du territoire, tout en restant néanmoins particulièrement douces.

Le lundi au soleil

Si le soleil brillera en début de semaine sur la France, le pays devrait se scinder en deux au cours de la journée de lundi 9 mars pour laisser place à une dépression orageuse en provenance du littoral atlantique, qui amènera, avec elle, des averses sur la moitié sud. D’une intensité modérée, celles-ci alterneront localement avec des éclaircies, le tout sous un ciel qui restera majoritairement couvert tout au long de la journée.

Météo-France

Mardi et mercredi sous la pluie

La suite s'annonce moins plaisante. Mardi 10 et mercredi 11, la pluie fera officiellement son retour dans l’Hexagone. Le soleil devrait d'abord faire de la résistance dans la journée de mardi, apparaissant çà et là de façon ponctuelle entre deux averses, pour ensuite laisser place à une abondante pluie dans la journée de mercredi sur la quasi-totalité du territoire. Seule la pointe bretonne devrait observer quelques éclaircies passagères. Côté températures, elles resteront douces, entre 11 et 17 °C.

(c) Météo-France

Jeudi entre averses et éclaircies

Si la matinée sera pluvieuse, jeudi 12 mars, des éclaircies sont attendues dans l’après-midi partout sur le territoire. Le ciel, nuageux, devrait alterner entre soleil et averses tout au long de la journée sur toute la France. Dans l’après-midi, il fera notamment 16 °C à Paris et La Rochelle, 14 °C à Lille, 15 °C à Strasbourg, 16 °C à Lyon et le maximum sera pour Bordeaux (18 °C).

(c) Météo-France

Vendredi pluvieux, dimanche heureux

C'est finalement la journée du vendredi 13 qui sera la plus humide, avec d’importantes averses portées par un vent d’ouest, qui gagneront l’ensemble du territoire à l’exception de la pointe sud-est et de la Corse, où des éclaircies sont attendues. Cette agitation pluvieuse devrait perdurer au cours de la journée du samedi 14 mars, avant de laisser place à un grand soleil dans la matinée du dimanche 15 mars.

(c) Météo-France

La journée de dimanche devrait davantage ensoleillée, avec des éclaircies sur la partie est du territoire, ainsi que des températures homogènes et très douces, comprises en moyenne entre 13 et 16 °C.

À noter que pour ces prévisions, Météo-France prévoit un indice de confiance allant de 4/5 en début de semaine à seulement 2/5 pour la fin de semaine.