Municipales 2026 : les territoires d’Outre-mer face à la montée des mouvements indépendantistes

Comme leurs compatriotes d'Hexagone, les habitants des territoires d'Outre-mer sont appelés à voter les 15 et 22 mars prochains dans le cadre des élections municipales. Les listes indépendantistes sont de plus en plus nombreuses et rencontrent un succès certain, notamment en Martinique et en Nouvelle-Calédonie.

Un changement sur l'échiquier politique d'Outre-mer. Les Municipales 2026 se tiendront les 15 et 22 mars prochains. En Outre-mer, de plus en plus de listes indépendantistes ont pris un poids certain dans le paysage politique. C'est notamment le cas en Martinique, à Fort-de-France où le parti d'Aimé Césaire (PPM) fait face à la menace d'une défaite historique.

Le Parti progressiste martiniquais (PPM), qui est à la tête de la mairie de Fort-de-France depuis 1958, aborde en effet les élections municipales dans une position inédite : fragilisé par les affaires judiciaires et une opposition inédite par son nombre, il pourrait perdre la capitale martiniquaise. Son principal opposant ? L'indépendantiste Francis Carole tête de liste de «Démaré Fodfwans». Un nom lourd de sens puisqu'il promet la libération de la ville et son redémarrage économique.

Une candidature qui a pris du poids grâce à une alliance avec cinq formations dont le Parti communiste martiniquais, unies avec la députée de la circonscription Béatrice Bellay (PS). Un atout de taille puisque cette dernière avait battu le candidat PPM, lors des législatives de juin 2024, privant le parti de parlementaires pour la première fois de son histoire. L'indépendantiste Francis Carole espère ainsi succéder à Didier Laguerre, candidat à sa réélection, en s'imposant «dès le premier tour».

En nouvelle-calédonie, le FLNKS joue gros

Autre territoire d'Outre-mer où les listes indépendantistes ont pris une place centrale : la Nouvelle-Calédonie. L'archipel français, touché par d'importantes émeutes en 2024, est une place forte pour les mouvements indépendantistes. Le FLNKS, mouvement majeur en faveur de l'indépendance de l'archipel, a clairement en tête de peser de tout son poids sur les élections municipales calédoniennes.

Le mouvement, qui détient 13 des 33 communes du territoire, espère étendre son influence grâce au scrutin : «Les municipales, clairement, ça fait partie d'un objectif où il faudra aller chercher plus de communes», a déclaré Emmanuel Tjibaou devenu en 2024 le premier député indépendantiste calédonien en 40 ans. Parmi les villes scrutées, le député a cité l'agglomération de Nouméa et des «grosses communes de l'intérieur» pour l'instant aux mains des non-indépendantistes.

Le mardi 24 février, le Sénat a abordé la réforme constitutionnelle à propos de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ce projet de loi prévoit la création d'un État calédonien, retranscrit dans les accords de Bougival signés le 12 juillet 2025 et dans son complément, l’Élysée-Oudinot ratifié le 19 janvier dernier. Des accords auxquels s'opposent le FLNKS les jugeant incompatibles avec la pleine souveraineté du territoire.